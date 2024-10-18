Cemal Enginyurt'tan Mehmet Şimşek'e Akılalmaz Vergi Tavsiyesi: ''100 Kilo Üstünde Olanlardan Bin TL Vergi Al''
Cemal Enginyurt'tan Mehmet Şimşek'e Akılalmaz Vergi Tavsiyesi: ''100 Kilo Üstünde Olanlardan Bin TL Vergi Al''
Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e akılalmaz yeni bir vergi tavsiyesinde bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Enginyurt, 'Rüyamda gördüm. Mehmet Şimşek'e yeni vergi kaynağı buldum.100 kilo üstünde olanlardan Bin TL vergi al. Yalnız benim kiloma güvenme, 100 ün altına indim' diye yazdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olması sonrası vergi sisteminde büyük bir değişikliğe gidildi. Vergi getirilmeyen alan ya da ürün kalmazken, halk da vergilerden bıkmış bir hale geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bakan Şimşek, koltuğa oturur oturmaz vergilere zam yaptı. Ve bununla da kalmayan Bakan Şimşek, vergi alınmayan ürünlere de vergi getirdi. Hal böyleyken, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e yüklendi.
Cemal Enginyurt, Bakan Şimşek'e akılalmaz yeni bir vergi tavsiyesinde bulundu. Enginyurt paylaşımında, "Rüyamda gördüm.Mehmet Şimşek'e yeni vergi kaynağı buldum.100 kilo üstünde olanlardan Bin TL vergi al. Yalnız benim kiloma güvenme, 100 ün altına indim" diye yazdı.
İşte o paylaşım:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Sen onu 75 yap paraya para demessin 😀