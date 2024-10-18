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Cemal Enginyurt'tan Mehmet Şimşek'e Akılalmaz Vergi Tavsiyesi: ''100 Kilo Üstünde Olanlardan Bin TL Vergi Al''

Cemal Enginyurt'tan Mehmet Şimşek'e Akılalmaz Vergi Tavsiyesi: ''100 Kilo Üstünde Olanlardan Bin TL Vergi Al''

Mehmet Şimşek vergi
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
18.10.2024 - 17:49

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal EnginyurtHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e akılalmaz yeni bir vergi tavsiyesinde bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Enginyurt, 'Rüyamda gördüm. Mehmet Şimşek'e yeni vergi kaynağı buldum.100 kilo üstünde olanlardan Bin TL vergi al. Yalnız benim kiloma güvenme, 100 ün altına indim' diye yazdı. 

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Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olması sonrası vergi sisteminde büyük bir değişikliğe gidildi. Vergi getirilmeyen alan ya da ürün kalmazken, halk da vergilerden bıkmış bir hale geldi.

Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olması sonrası vergi sisteminde büyük bir değişikliğe gidildi. Vergi getirilmeyen alan ya da ürün kalmazken, halk da vergilerden bıkmış bir hale geldi.

Bakan Şimşek, koltuğa oturur oturmaz vergilere zam yaptı. Ve bununla da kalmayan Bakan Şimşek, vergi alınmayan ürünlere de vergi getirdi. Hal böyleyken, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e yüklendi.

Bakan Şimşek, koltuğa oturur oturmaz vergilere zam yaptı. Ve bununla da kalmayan Bakan Şimşek, vergi alınmayan ürünlere de vergi getirdi. Hal böyleyken, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e yüklendi.

Cemal Enginyurt, Bakan Şimşek'e akılalmaz yeni bir vergi tavsiyesinde bulundu. Enginyurt paylaşımında, "Rüyamda gördüm.Mehmet Şimşek'e yeni vergi kaynağı buldum.100 kilo üstünde olanlardan Bin TL vergi al. Yalnız benim kiloma güvenme, 100 ün altına indim" diye yazdı.

Cemal Enginyurt, Bakan Şimşek'e akılalmaz yeni bir vergi tavsiyesinde bulundu. Enginyurt paylaşımında, "Rüyamda gördüm.Mehmet Şimşek'e yeni vergi kaynağı buldum.100 kilo üstünde olanlardan Bin TL vergi al. Yalnız benim kiloma güvenme, 100 ün altına indim" diye yazdı.

İşte o paylaşım:

İşte o paylaşım:
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Cindirella Man

Sen onu 75 yap paraya para demessin 😀