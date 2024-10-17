Temizlik İşçisi Depreme 10’uncu Katta Yakalandı: "La İlahe İllallah" Diyerek Koştu
Temizlik İşçisi Depreme 10’uncu Katta Yakalandı: "La İlahe İllallah" Diyerek Koştu
Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depreme bir binanın 10'uncu katında yakalanan temizlik işçisi, 'La ilahe illallah' diyerek kaçtı. İşte o anlar anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
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Dün Malatya'nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Diyarbakır, Elazığ, Şanlıurfa ve Adıyaman'da da hissedildi.
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Temizlik işçisi, Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın 10’uncu katında depreme yakalandı.
İlk önce ne yapacağını bilemeyen işçi, "La ilahe illallah” diyerek koşmaya başladı. İşte o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
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