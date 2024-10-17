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Temizlik İşçisi Depreme 10’uncu Katta Yakalandı: "La İlahe İllallah" Diyerek Koştu

Temizlik İşçisi Depreme 10’uncu Katta Yakalandı: "La İlahe İllallah" Diyerek Koştu

Malatya Deprem
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.10.2024 - 07:59

Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depreme bir binanın 10'uncu katında yakalanan temizlik işçisi, 'La ilahe illallah' diyerek kaçtı. İşte o anlar anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

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Dün Malatya'nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Diyarbakır, Elazığ, Şanlıurfa ve Adıyaman'da da hissedildi.

Dün Malatya'nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Diyarbakır, Elazığ, Şanlıurfa ve Adıyaman'da da hissedildi.

Temizlik işçisi, Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın 10’uncu katında depreme yakalandı.

Temizlik işçisi, Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın 10’uncu katında depreme yakalandı.

İlk önce ne yapacağını bilemeyen işçi, "La ilahe illallah” diyerek koşmaya başladı. İşte o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

İlk önce ne yapacağını bilemeyen işçi, "La ilahe illallah” diyerek koşmaya başladı. İşte o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
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