Minibüste 17 Yaşındaki Kıza Taciz: 26 Suç Kaydı Çıktı
Minibüste 17 Yaşındaki Kıza Taciz: 26 Suç Kaydı Çıktı
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Şüpheli sosyal medyadan ihbar edildi. Sosyal medyada bir çocuğun taciz edildiğine yönelik iddialar yayıldı. Bunun üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
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İfadesi alınan 17 yaşındaki kız çocuğu, dün öğle saatlerinde AŞTİ'den Sincan yönüne seyahat ettiğini, yolculuk sırasında şüphelinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ve bu esnada tacizciyi videoya alarak tepki gösterdiğini anlattı. Şüphelinin Yozgat Cezaevi'nden izinli olarak çıktığı, 26 ayrı suç kaydının bulunduğu, bu suçlardan 9'unun "cinsel taciz ve cinsel saldırı" olduğu ortaya çıktı.
Ekipler, şüpheli Ö.S'yi Altındağ'da gözaltına aldı. İşte o anlar:
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