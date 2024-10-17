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Minibüste 17 Yaşındaki Kıza Taciz: 26 Suç Kaydı Çıktı

Minibüste 17 Yaşındaki Kıza Taciz: 26 Suç Kaydı Çıktı

Ankara Cezaevi Taciz
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.10.2024 - 06:39

Ankara'da mide bulandıran bir olay meydana geldi. Cezaevinden izinli çıkan ve 26 suç kaydı olan şüpheli, minibüste 17 yaşındaki genç kızı taciz etti.

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Şüpheli sosyal medyadan ihbar edildi. Sosyal medyada bir çocuğun taciz edildiğine yönelik iddialar yayıldı. Bunun üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Şüpheli sosyal medyadan ihbar edildi. Sosyal medyada bir çocuğun taciz edildiğine yönelik iddialar yayıldı. Bunun üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

İfadesi alınan 17 yaşındaki kız çocuğu, dün öğle saatlerinde AŞTİ'den Sincan yönüne seyahat ettiğini, yolculuk sırasında şüphelinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ve bu esnada tacizciyi videoya alarak tepki gösterdiğini anlattı. Şüphelinin Yozgat Cezaevi'nden izinli olarak çıktığı, 26 ayrı suç kaydının bulunduğu, bu suçlardan 9'unun "cinsel taciz ve cinsel saldırı" olduğu ortaya çıktı.

İfadesi alınan 17 yaşındaki kız çocuğu, dün öğle saatlerinde AŞTİ'den Sincan yönüne seyahat ettiğini, yolculuk sırasında şüphelinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ve bu esnada tacizciyi videoya alarak tepki gösterdiğini anlattı. Şüphelinin Yozgat Cezaevi'nden izinli olarak çıktığı, 26 ayrı suç kaydının bulunduğu, bu suçlardan 9'unun "cinsel taciz ve cinsel saldırı" olduğu ortaya çıktı.

Ekipler, şüpheli Ö.S'yi Altındağ'da gözaltına aldı. İşte o anlar:

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