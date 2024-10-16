Belediye Başkanı Açıklama Yaptığı Sırada Depreme Yakalandı
Belediye Başkanı Açıklama Yaptığı Sırada Depreme Yakalandı
Malatya'nın Kale ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar basın açıklaması yaptığı sırada depreme yakalandı.
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Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AFAD, saat 10.46'da merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’ın konuşma yaptığı sırada deprem meydana geldi. Yaşanan deprem, paniğe neden oldu. Bazı basın mensupları ile görevliler ailelerini ararken bazıları ise cep telefonlarına sarılıp deprem anını çekmeye çalıştı.
İşte o anlar:
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Bu akp ye geçmedi mi hala, tam fırsat oldu, deprem oldu ey urfa halkı akp ye geçeyim