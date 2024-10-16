Malatya'da Şiddetli Deprem! Elazığ ve Diyarbakır'da da Hissedildi: ''Fay, 3 Bin Yıldır Kırılmadı''
Malatya'da Şiddetli Deprem! Elazığ ve Diyarbakır'da da Hissedildi: ''Fay, 3 Bin Yıldır Kırılmadı''
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Deprem, Diyarbakır ve Elazığ'da da hissedildi.
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Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AFAD, saat 10.46'da merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem çevre illerde de hissedildi.
İşte o paylaşım:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Malatya'nın Kale ilçesinde 5,9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başladı" diye yazdı.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de, yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar bizlere ulaşan herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır. Saha taramalarımız devam ediyor" dedi. Geçtiğimiz zamanlarda Malatya fayına dikkat çeken Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Malatya Fayı önemli faylardan. İkinci büyük depremin hemen dibinde olan fay. Kırılması halinde Malatya'yı ciddi anlamda etkileyecek bir fay. 200 kilometre uzunluğunda ve 3 fay parçasından oluşuyor. Malatya Fayı'nı oluşturan bu 3 segmentin her biri kendi başlarına kırılmaları halinde 7.2 büyüklüğünde deprem üretebilir. Bugüne kadar yapılan çalışmalar, Malatya Fayı'nın 3 bin yıldır kırılmadığını gösteriyor" demişti.
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Malatya'da yayın yapan yerel televizyon kanalı Er Tv depreme canlı yayında yakalandı
İşte deprem anından kaydedilen görüntüler:
Deprem Adıyaman'da da hissedildi
Deprem sonrası Diyarbakır'da insanlar sokaklara döküldü
Elazığ'da deprem anı kamerada:
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Deprem Erzincan'da da hissedildi
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