Skandalın Böylesi: Piyasaya 43 Farklı Markayla Sahte Zeytinyağı Sürmüş
Skandalın Böylesi: Piyasaya 43 Farklı Markayla Sahte Zeytinyağı Sürmüş
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı tağşiş listeleri ortalığı karıştırdı. Köftenin içinden 'domuz eti', Adana Kebabının içinden 'kalp' ve sucuğa ise 'kanatlı eti' eklendiği ortaya çıktı. Elbette ki sadece bu ürünlerde hile yapılmadı. Listeye her geçen gün yeni ürünler eklenirken, yeni bir gelişme yaşandı. Zeytinyağına tohum karıştıran 43 markanın aynı kişiye ait olduğu ortaya çıktı.
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Son zamanlarda ünlü gıda markalarının yaptıkları skandallar akıllara durgunluk verdi. Göz göre göre yurttaşa bugüne kadar neler yedirmişler.
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İçine hile karıştırılan sucuk, peynir, et, kebap ve dondurma gibi ürünlere zeytinyağ da eklendi. Zeytinyağına tohum karıştıran 43 markanın aynı kişiye ait olduğu ortaya çıktı. Zeytinyağındaki hileli satışın arkasındaki isim dikkatleri çekti.
Onay Ticaret'in sahibi Sabri Akın'ın 21 farklı marka zeytinyağına tohum yağı karıştırdığı tespit edildi. Sabri Akın'a ait 43 farklı markanın da bulunduğu ve bu markalar aracılığıyla sahte zeytinyağı satışına devam ettiği ortaya çıktı.
İşte Onay Ticaret-Sabri Akın'a ait 21 markanın isimleri:
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