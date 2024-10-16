Skandalın Böylesi: Piyasaya 43 Farklı Markayla Sahte Zeytinyağı Sürmüş

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı tağşiş listeleri ortalığı karıştırdı. Köftenin içinden 'domuz eti', Adana Kebabının içinden 'kalp' ve sucuğa ise 'kanatlı eti' eklendiği ortaya çıktı. Elbette ki sadece bu ürünlerde hile yapılmadı. Listeye her geçen gün yeni ürünler eklenirken, yeni bir gelişme yaşandı. Zeytinyağına tohum karıştıran 43 markanın aynı kişiye ait olduğu ortaya çıktı.