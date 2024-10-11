Tek Tek Açıklandı: İşte Hileli Süt, Yoğurt ve Peynirler
Tek Tek Açıklandı: İşte Hileli Süt, Yoğurt ve Peynirler
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı tağşiş listesine süt ürünlerinde yapılan hileler de eklendi. Marka marka açıklanan listede, süt, yoğurt, beyaz peynir, kaymak ve tereyağı ürünlerinde yapılan hileler tespit edildi.
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Ekonomim'in derlediği habere göre, bakanlığın açıkladığı tağşiş listesine göre süt, yoğurt, kaşar peyniri, beyaz peynir, kaymak ve tereyağı ürünlerinde tespit edilen hileli ürünlerin tamamı şöyle:
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1. YİĞİTBEY SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ-HASAN ÇAKALLI NUR YİĞİTBEY KAHVALTILIK TEREYAĞI Tereyağı % Yağ Oranının Düşük Olması
2. AS GIDA TARIM HAYVANCILIK ÜRÜNLERİ AKARYAKIT TEKSTİL NAKLİYAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KURPU TEREYAĞ/HAS Normal Tereyağ Bitkisel Yağ Tespiti
3. EMİRBEY LOJİSTİK PAZARLAMA GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. EMİRBEY Tuzlu Tereyağı Süt Yağı Harici Yağ Tespiti
4. ECE SÜT ÜRÜNLERİ-FURKAN SELİM ECE GÜL Tam Yağlı Taze Ayçekirdeği Çeşnili Eritme Peyniri Nişasta Tespiti
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5. MUTLU TOLGA GIDA TAR. HAYV. ORM. ÜRÜN. İNŞ. NAK. PET. PEYZ. TUR. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ LAZZ BAKKAL Yarım Yağlı Eritme Peyniri Nişasta Tespiti
6. ADAPEY SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. ADAPEY Yarım Yağlı Örgü Peyniri % Nem Oranının Yüksek Olması, % Yağ Oranının Düşük Olması, Nişasta Tespiti
7. AFFAN KİRALAMA YEDEK PARÇA TARIM GIDA AKARYAKIT İNŞ. NAKLİYE SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. PEYNİR KEYFİ Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri % Yağ Oranının Düşük Olması, Bitkisel Yağ Tespiti, Nişasta Tespiti
8. ALMANFOUSH SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ŞAM MERALARI Yarım Yağlı Taze Eritme Peyniri Bitkisel Yağ Tespiti
9. ALTILAR TARIM GIDA TEM. MALZ. HAY. TAŞ. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. KUZEYLİ Yarım Yağlı Dil Peyniri (1000 G) Bitkisel Yağ Tespiti, Süt Yağı Harici Yağ Tespiti
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11. ANDIRIN SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ AYN-I SEFA Tam Yağlı Taze Tost Peyniri Bitkisel Yağ Tespiti, Nişasta Tespiti
21. ERBAA SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ ERBAA SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ MUAMMER SUBAŞI Tuzsuz Tereyağı Bitkisel Yağ Tespiti
31. INTERNATİONAL SEYAHAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ AK LEZZET SÜT ÜRÜNLERİ Yoğurt Bitkisel Yağ Tespiti
41. MİLKİN GIDA VE SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İNSÜT Kaymak % Yağ Oranının Düşük Olması
51. TARGÜN TARIM VE HAYVANCILIK GIDA ORMAN ÜRÜNLERİ PEYZAJ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANADOLU SÜT BİRLİĞİ %80 Süt Yağlı Tereyağ % Yağ Oranının Düşük Olması, Bitkisel Yağ Tespiti, Süt Yağı Harici Yağ Tespiti
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