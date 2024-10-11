Tek Tek Açıklandı: İşte Hileli Süt, Yoğurt ve Peynirler

42. MONİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ NACİ KENTLİ Yarım Yağlı Ay Çekirdeği Ve Mısır Çeşnili Eritme Peyniri 25 Kg % Yağ Oranının Düşük Olması

43. ÖZDAMAK SÜT ÜRÜNLERİ GIDA TARIM HAYVANCILIK VE AMBALAJ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. AFYON ÇAYIRBAĞ Az Yağlı Taze Eritme Peyniri % Yağ Oranının Düşük Olması

44. ÖZIŞIK SÜT ÜRÜNLERİ YEM GIDA TARIM HAYV.İNŞ. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. ÖZIŞIK Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri % Yağ Oranının Düşük Olması

45. ÖZSEYMENLER GIDA VE SÜT ÜRN.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ İNSÜT Isıl İşlem Görmüş Fermente Süt Ürünü 750 Gram Bitkisel Yağ Tespiti

46. PEYNİRCİOĞLU SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. PEYNİRCİOĞLU GURME ARTİZAN Artizan Keçi Peyniri İnek Sütü Tespiti

47. SAFİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ GIDA TARIM VE HAYVANCILIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ SAFİ Çörekotlu Az Yağlı Beyaz Peynir % Yağ Oranının Düşük Olması

48. SEMEN GIDA VE MARKET İHTİYAÇ MADDELERİ ÜRETİM PAZARLAMA TURİZM İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ MORAÇİFTLİK Dilimli Kaşar Peyniri % Yağ Oranının Düşük Olması

49. SOFRACIZADE SÜT ÜRÜNLERİ - FAHRETTİN AYDOĞMUŞ SOFRACIZADE Yayık Tereyağı % Yağ Oranının Düşük Olması

50. SÜTÇÜ TEYZE-NEŞE TEPE SÜTÇÜ TEYZE GURME Tereyağı (%82 Süt Yağlı) Süt Yağı Harici Yağ Tespiti