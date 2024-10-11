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Başörtüyü Bulan İtfaiye Eri Konuştu: 14 Gündür Aranan Rojin'in Kıyafeti Bulundu

Başörtüyü Bulan İtfaiye Eri Konuştu: 14 Gündür Aranan Rojin'in Kıyafeti Bulundu

Van Öğrenci üniversite
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
11.10.2024 - 21:40

Van'da kaybolan ve 14 gündür aranan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları devam ederken, yeni bir gelişme yaşandı. Aramalarda dün başörtüsü bulunurken Bardakçı Mahallesi yakınlarında da bir kıyafet bulundu.

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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül akşamı kaldığı yurtta akşam yemeği yedikten sonra dışarı çıktı ve bir daha haber alınamadı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül akşamı kaldığı yurtta akşam yemeği yedikten sonra dışarı çıktı ve bir daha haber alınamadı.

Göle yakın yerleşim yerlerinde çalışmalarını sürdüren ekiplerce Bardakçı Mahallesi yakınlarında bir kıyafet bulundu.

Göle yakın yerleşim yerlerinde çalışmalarını sürdüren ekiplerce Bardakçı Mahallesi yakınlarında bir kıyafet bulundu.

Olay yeri inceleme ekipleri, kontrollerinin ardından kıyafeti muhafaza altına aldı. Rojin'e ait başörtüyü bulup polise haber veren Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli Sinan Avcı, "Diğer arama kurtarma ekipleriyle birlikte dün Van Gölü sahilinde aramalarda bulunduk. Polis ekipleri de o arama kurtarma çalışmalarında vardı. Bardakçı Mahallesi sahiline doğru ilerlerken bir bez parçası fark ettim. Sonra başörtüsü olduğunu fark ettim. Hemen polise haber verdim" dedi.

Olay yeri inceleme ekipleri, kontrollerinin ardından kıyafeti muhafaza altına aldı. Rojin'e ait başörtüyü bulup polise haber veren Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli Sinan Avcı, "Diğer arama kurtarma ekipleriyle birlikte dün Van Gölü sahilinde aramalarda bulunduk. Polis ekipleri de o arama kurtarma çalışmalarında vardı. Bardakçı Mahallesi sahiline doğru ilerlerken bir bez parçası fark ettim. Sonra başörtüsü olduğunu fark ettim. Hemen polise haber verdim" dedi.
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shizuka__

İyi olmasını artık bulunmasını istesemde, Muhtemelen rojin'in acı haberini alacağız. Umarım acı çekmemiştiŕ ruhum daraldı yine bu haberlere