İkinci Pilottan Dehşete Düşüren Anons: "Bir Kaptanımızı Kaybettik"
İkinci Pilottan Dehşete Düşüren Anons: "Bir Kaptanımızı Kaybettik"
Türk Hava Yolları’nın (THY) Seattle-İstanbul seferi sırasında fenalaşan kaptan pilot İlçehin Pehlivan 59 yaşında yaşamını yitirmişti. Pehlivan’ın yaşamını yitirdiği anlarda ikinci pilotun, acı haberi duyurduğu telsiz konuşmasının kaydı ortaya çıktı.
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Edinilen bilgiye göre, THY Seattle’dan İstanbul’a gelen TK-204 sefer sayılı Airbus A350 uçağının kaptan pilotu İlçehin Pehlivan, sefer sırasında aniden bayıldı.
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Olay nedeniyle uçakta bulunan doktor, pilota ilk müdahaleyi kokpitte yaptı. Ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen İlçehin Pehlivan hayatını kaybetti. Acı haberi duyurmak için uçağın ikinci pilotu, Boston Hava Trafik Kontrolörü ile irtibata geçti.
İkinci pilotun, Boston Hava Trafik Kontrolörü ile yaptığı telsiz konuşmasının kaydı ortaya çıktı. Kayıtta pilotun, “Uçakta şu an bir kaptan pilotumuz ve bir yardımcı pilotumuz var. Başlangıçta üç pilotumuz vardı. Ancak bir kaptanımızı kaybettik” dediği duyuldu.
İşte o anlar:
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