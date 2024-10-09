Cinayet Planını Defterine Çizmişti: İki Kadını Öldüren Semih Çelik’in Çizimi Kocaeli'de Görüldü

İstanbul'un Fatih ilçesinde iki kadını yarım saat arayla öldüren katil Semih Çelik hakkında yeni bir detay daha ortaya çıktı. Çelik'in evinde ele geçirilen kara kalem çizim çalışmasındaki sembol Kocaeli’nin farklı noktalarında da görüldü.