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Cinayet Planını Defterine Çizmişti: İki Kadını Öldüren Semih Çelik’in Çizimi Kocaeli'de Görüldü

Cinayet Planını Defterine Çizmişti: İki Kadını Öldüren Semih Çelik’in Çizimi Kocaeli'de Görüldü

Cinayet
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
09.10.2024 - 14:10

İstanbul'un Fatih ilçesinde iki kadını yarım saat arayla öldüren katil Semih Çelik hakkında yeni bir detay daha ortaya çıktı. Çelik'in evinde ele geçirilen kara kalem çizim çalışmasındaki sembol Kocaeli’nin farklı noktalarında da görüldü.

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İstanbul'un Fatih ilçesinde 19 yaşındaki Semih Çelik, kendisiyle aynı yaşta olan İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i vahşice katletti.

İstanbul'un Fatih ilçesinde 19 yaşındaki Semih Çelik, kendisiyle aynı yaşta olan İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i vahşice katletti.

Suç kaydının olmadığı tespit edilen Semih Çelik'in psikolojik sorunları nedeniyle 1 yıl içerisinde 5 kez hastaneye yatırıldığı ortaya çıkarken, evinde yapılan aramada kara kalem çizimleri bulundu.

Suç kaydının olmadığı tespit edilen Semih Çelik'in psikolojik sorunları nedeniyle 1 yıl içerisinde 5 kez hastaneye yatırıldığı ortaya çıkarken, evinde yapılan aramada kara kalem çizimleri bulundu.

İncelemelerde, deftere çizilen ve kafası ile bedeni birbirinden ayrılmış figürlerin, İkbal Uzuner'in öldürülme şekline benzediği değerlendirildi. Ancak çizimlere ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

İncelemelerde, deftere çizilen ve kafası ile bedeni birbirinden ayrılmış figürlerin, İkbal Uzuner'in öldürülme şekline benzediği değerlendirildi. Ancak çizimlere ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Semih Çelik'in odasından ortaya çıkan çizimler ve surlardan İkbal’i öldürmeden önce yazdığı ‘Kutular Sana Hasta’ yazısı Kocaeli’nin ve İzmit'in birçok noktasında görüldü. Çizimlere ilişkin polisin soruşturma başlattığı öğrenildi.

Semih Çelik'in odasından ortaya çıkan çizimler ve surlardan İkbal’i öldürmeden önce yazdığı ‘Kutular Sana Hasta’ yazısı Kocaeli’nin ve İzmit'in birçok noktasında görüldü. Çizimlere ilişkin polisin soruşturma başlattığı öğrenildi.

Kocaeli Gündem'de yer alan şöyle:

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