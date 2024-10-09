Cinayet Planını Defterine Çizmişti: İki Kadını Öldüren Semih Çelik’in Çizimi Kocaeli'de Görüldü
Cinayet Planını Defterine Çizmişti: İki Kadını Öldüren Semih Çelik’in Çizimi Kocaeli'de Görüldü
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İstanbul'un Fatih ilçesinde 19 yaşındaki Semih Çelik, kendisiyle aynı yaşta olan İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i vahşice katletti.
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Suç kaydının olmadığı tespit edilen Semih Çelik'in psikolojik sorunları nedeniyle 1 yıl içerisinde 5 kez hastaneye yatırıldığı ortaya çıkarken, evinde yapılan aramada kara kalem çizimleri bulundu.
İncelemelerde, deftere çizilen ve kafası ile bedeni birbirinden ayrılmış figürlerin, İkbal Uzuner'in öldürülme şekline benzediği değerlendirildi. Ancak çizimlere ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.
Semih Çelik'in odasından ortaya çıkan çizimler ve surlardan İkbal’i öldürmeden önce yazdığı ‘Kutular Sana Hasta’ yazısı Kocaeli’nin ve İzmit'in birçok noktasında görüldü. Çizimlere ilişkin polisin soruşturma başlattığı öğrenildi.
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