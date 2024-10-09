Tarım ve Orman Bakanlığı Duyurdu: Alkollü Mekanlarda Yeni Kısıtlama
Tarım ve Orman Bakanlığı Duyurdu: Alkollü Mekanlarda Yeni Kısıtlama
Alkollü içki satışı yapan işletmelere ilişkin yeni bir kısıtlama getirildi. İçki servisinde kullanılan bardak, tabak hatta tirbuşon bile sadece alkollü içki servisi için kullanılabilecek.
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Açık alkollü içki satış belgesine sahip işyerlerinde kullanılan servis amaçlı malzemeler hakkında tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı.
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Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir hamle geldi. Bakanlık, alkollü içki satışı yapan işletmelerde servis malzemelerinin kullanımına yönelik yeni kısıtlamalar getirdi.
Tebliğe göre, bu tür işletmelerde piyasaya arz ambalajı bozulan içkilerin servis edilmesinde kullanılan bardak, kadeh, sürahi, karaf gibi malzemeler, açacak ve tirbuşonlar, tepsiler ve buz kovaları, bira musluk düzenekleri, servis tezgâhlarında yer alan özel paspaslar ile içki karışımlarının hazırlandığı kaplar, ölçekler ve çubuklar yalnızca alkollü içki servisi için kullanılabilecek.
Yeni alınan kısıtlama kararlarının 6 ay sonra yürürlüğe gireceği açıklanırken, kurallara uymayanlara idari para cezası uygulanacak. Ayrıca bu materyallerin üzerinde yalnızca piyasaya arzına izin verilmiş içkilerin orijinal ambalajında yer alan marka, amblem veya logolar kullanılabilecek ve alkollü içkilere dair herhangi başka bir ifade yer alamayacak.
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