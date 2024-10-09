Peş Peşe Yaşanan Cinayetler Sonrası Harekete Geçildi! İnfaz Sistemi Değiştiriliyor: En Az Bir Ay Yatacak
Peş Peşe Yaşanan Cinayetler Sonrası Harekete Geçildi! İnfaz Sistemi Değiştiriliyor: En Az Bir Ay Yatacak
Yurdun dört bir yanında yaşanan cinayetler sonrası harekete geçildi. Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın ve Fatma Göksu'nun haberine göre, infaz sistemi değiştiriliyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise 'kamu vicdanını yaralayan kararlar, cezasızlık algısının' önlenmesi için adımların atılacağının sinyalini verdi.
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İstanbul'un Fatih ilçesinde 19 yaşındaki Semih Çelik, kendisiyle aynı yaşta olan İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i vahşice katletti.
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Yaşanan bu korkunç cinayet sonrası kamuoyunun adalete olan güveni derinden sarsıldı. Bu nedenle de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, TBMM'nin açılış konuşmasında "cezasızlık algısının önlenmesi için" adımlar atılması talimatı verdiği öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "kamu vicdanını yaralayan kararlar, cezasızlık algısının" önlenmesi için adımların atılacağının sinyalini verdi.
Çok sayıda suç kaydı bulunmasına rağmen tutuklanmayıp sokaklarda gezenlerin dönemi artık bitiyor. Ceza infaz sisteminde köklü değişiliğe gidiliyor.
Ceza İnfaz Yasası'nda yapılacak değişiklikle suç işleyen bir kişinin mutlaka cezaevine girmesi sağlanacak. Şu anda üzerinde durulan formüle göre hapis cezasına mahkum olanların en az bir ay cezaevinde kalmaları konuşuluyor. Bir ay alt sınır olacağı için alınan cezaya göre hapiste kalma süresi de artacak. Bir aylık hapis cezalarında ise birkaç gün bile olsa cezaevine girilecek. Kamuoyunda infial yaratan suçları işleyenlerin tutuklu yargılanmalarına yönelik de ayrı bir düzenleme üzerinde duruluyor.
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Adli kolluk, bir olay ile ilgili soruşturma yürütürken emniyet ya da jandarma yerine savcılardan talimat alacak. Böylece savcı ve kolluk çok daha yakın çalışacağı için deliller hızla toplanacak ve güçlü dosyalar hazırlanacak. Bir kişi serbest bırakıldıktan sonra yeni delil ve görüntülerin ortaya çıkması gibi durumlar en aza inecek.
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