Peş Peşe Yaşanan Cinayetler Sonrası Harekete Geçildi! İnfaz Sistemi Değiştiriliyor: En Az Bir Ay Yatacak

Yurdun dört bir yanında yaşanan cinayetler sonrası harekete geçildi. Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın ve Fatma Göksu'nun haberine göre, infaz sistemi değiştiriliyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise 'kamu vicdanını yaralayan kararlar, cezasızlık algısının' önlenmesi için adımların atılacağının sinyalini verdi.