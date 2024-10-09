İsrail'in Gündemini Konuşmak İçin TBMM'de Kapılar Tek Tek Kilitlendi: Konuşulanlar 10 Yıl Gizli Kalacak
İsrail'in Gündemini Konuşmak İçin TBMM'de Kapılar Tek Tek Kilitlendi: Konuşulanlar 10 Yıl Gizli Kalacak
TBMM, dün İsrail gündemini görüşmek üzere kapalı oturumda toplandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yönettiği kapalı oturum için Meclis'teki kapılar tek tek kilitlendi. Konuşulanların 10 yıl gizli kalacağı açıklandı.
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Kapalı oturum öncesi açılış konuşması yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Milli güvenlik sorunu olarak gördüğümüz İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikalarına karşı TBMM olarak birlik beraberlik içinde emin adımlarla ilerlemeliyiz” dedi.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde İsrail'in Filistin ve Lübnan’a düzenlediği saldırılara ilişkin kapalı oturum gerçekleştirildi.
Kapalı oturum öncesinde, Meclis’teki basın büroları apar topar boşaltıldı.
Meclis çalışanları, büroların kapılarını tek tek kilitledi.
Meclis’teki kapalı oturumda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, milletvekillerine bölgedeki son gelişmelerle ilişkin kritik bilgiler paylaştı. Ancak bu kapalı oturumda yapılan konuşmaları kamuoyu 10 yıl sonra öğrenebilecek.
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TBMM’de kapalı oturum, kamuoyundan gizli şekilde gerçekleştirilen özel bir toplantı türüdür. Anayasa ve Meclis İçtüzüğü'nün 59. maddesi çerçevesinde düzenlenen bu oturumlar, genellikle milli güvenlik, dış politika ve kritik meselelerin ele alındığı görüşmelerdir. Kapalı oturumlarda yapılan konuşmalar, alınan kararlar ve tutanaklar 10 yıl boyunca gizli tutulur ve ancak bu sürenin sonunda kamuoyuna açıklanır.
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