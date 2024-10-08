Beklenen Adli Tıp Raporu Açıklandı: Açılan Mezar Cem Garipoğlu'na Ait Çıktı

Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, mezardaki kemiklerden alınan DNA'nın Cem Garipoğlu'nun anne ve babasıyla doğrudan uyumlu olduğunu açıkladı.