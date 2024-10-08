İkbal ve Ayşenur’u Öldürmüştü! Semih Çelik’in Kasaptaki İş Arkadaşı: “Marjinal Çocuktu, İşini İyi Yapıyordu”
İkbal ve Ayşenur’u Öldürmüştü! Semih Çelik’in Kasaptaki İş Arkadaşı: “Marjinal Çocuktu, İşini İyi Yapıyordu”
İstanbul'un Fatih ilçesinde iki kadını yarım saat arayla öldüren katil Semih Çelik hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Bir dönem kasap olarak çalışan Semih Çelik'in iş arkadaşı konuştu. Milliyet'ten Eren Koca'nın haberine göre, Çelik’in iş arkadaşı, ''Biraz marjinal bir çocuktu. Kasabın arka tarafında çalışıyordu çırak olarak, etleri hazırlıyordu. İşini iyi yapıyordu.Benim gözlemlediğim kadar psikopat bir ruh hali yoktu'' dedi.
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5 kez hastaneye yatırılan ve psikolojik sorunları olan 19 yaşındaki Semih Çelik, kendisiyle aynı yaşta olan İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i vahşice katletti.
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Suç kaydının olmadığı tespit edilen Semih Çelik'in 1 yıl içerisinde Eyüpsultan Devlet Hastanesi, Okmeydanı EAH ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerinde toplam 5 adet hastane kaydının olduğu ortaya çıktı. Polis kayıtlarına göre ise Çelik hakkında iki kez kayıp başvurusu yapıldığı ve bir kez de intihara teşebbüsten kaydı olduğu öğrenilmişti.
İsmini vermek istemeyen eski iş arkadaşı, “Semih iki sene önce yaklaşık beş ay kadar çalıştı. Sosyal, biraz marjinal bir çocuktu. Çok konuşmazdı ama içine kapanık değildi. Elektrikli bisikletle işe gidip geliyordu. Saygısız değildi. Kasabın arka tarafında çalışıyordu çırak olarak, etleri hazırlıyordu. İşini iyi yapıyordu. Benim gözlemlediğim kadar psikopat bir ruh hali yoktu. Psikolojik tedavi gördüğünü sonradan öğrendim” dedi.
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