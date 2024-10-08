İkbal ve Ayşenur’u Öldürmüştü! Semih Çelik’in Kasaptaki İş Arkadaşı: “Marjinal Çocuktu, İşini İyi Yapıyordu”

İstanbul'un Fatih ilçesinde iki kadını yarım saat arayla öldüren katil Semih Çelik hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Bir dönem kasap olarak çalışan Semih Çelik'in iş arkadaşı konuştu. Milliyet'ten Eren Koca'nın haberine göre, Çelik’in iş arkadaşı, ''Biraz marjinal bir çocuktu. Kasabın arka tarafında çalışıyordu çırak olarak, etleri hazırlıyordu. İşini iyi yapıyordu.Benim gözlemlediğim kadar psikopat bir ruh hali yoktu'' dedi.