Okul Önünde Mide Bulandıran Olay: Öğrencilere Bakarak 'Mastürbasyon' Yaptı
Okul Önünde Mide Bulandıran Olay: Öğrencilere Bakarak 'Mastürbasyon' Yaptı
Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir okulun önünde mide bulandıran bir olay oldu. Öğrencilere bakarak 'mastürbasyon' yaptığı iddia edilen şüpheli çevredeki yurttaşlar tarafından yakalandı.
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Mide bulandıran olay, Maltepe Ortaokulu karşısındaki parkta meydana geldi.
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E.A. isimli şüphelinin, öğrencilere bakarak 'mastürbasyon' yaptığı iddia edildi. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine şüpheli, yurttaşlar tarafından ihbar edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alırken, o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Çevre sakinleri tarafından yakalanan şüphelinin uyarıldığı o anlar:
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