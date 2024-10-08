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Okul Önünde Mide Bulandıran Olay: Öğrencilere Bakarak 'Mastürbasyon' Yaptı

Okul Önünde Mide Bulandıran Olay: Öğrencilere Bakarak 'Mastürbasyon' Yaptı

Ankara Öğrenci okul
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
08.10.2024 - 07:09

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir okulun önünde mide bulandıran bir olay oldu. Öğrencilere bakarak 'mastürbasyon' yaptığı iddia edilen şüpheli çevredeki yurttaşlar tarafından yakalandı. 

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Mide bulandıran olay, Maltepe Ortaokulu karşısındaki parkta meydana geldi.

Mide bulandıran olay, Maltepe Ortaokulu karşısındaki parkta meydana geldi.

E.A. isimli şüphelinin, öğrencilere bakarak 'mastürbasyon' yaptığı iddia edildi. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine şüpheli, yurttaşlar tarafından ihbar edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alırken, o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

E.A. isimli şüphelinin, öğrencilere bakarak 'mastürbasyon' yaptığı iddia edildi. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine şüpheli, yurttaşlar tarafından ihbar edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alırken, o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Çevre sakinleri tarafından yakalanan şüphelinin uyarıldığı o anlar:

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