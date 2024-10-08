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12 Gündür Kayıp Olarak Aranan Pelin'in Cansız Bedeni Bulundu: Erkek Arkadaşı Gözaltına Alındı

12 Gündür Kayıp Olarak Aranan Pelin'in Cansız Bedeni Bulundu: Erkek Arkadaşı Gözaltına Alındı

Manisa Uşak Kadın Cinayetleri
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
08.10.2024 - 06:35

Bir acı haber de Uşak'tan geldi. 12 gündür haber alınamayan 21 yaşındaki Pelin Karaca, Uşak’ın Eşme ilçesinde ormanlık alanda ölü bulundu. Karaca’nın erkek arkadaşı olduğu iddia edilen bir kişi de gözaltına alındı.

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İktidarın cezasızlık politikasını benimsemesi ve iyi hal indirimi kadına yönelik şiddeti arttırdı.

İktidarın cezasızlık politikasını benimsemesi ve iyi hal indirimi kadına yönelik şiddeti arttırdı.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki Pelin Karaca'nın ailesi 26 Eylül günü kayıp ihbarında bulundu.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki Pelin Karaca'nın ailesi 26 Eylül günü kayıp ihbarında bulundu.

Polis ekipleri, 12 gündür süren çalışma sonucu Pelin Karaca'nın cansız bedenini, Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Alahabalı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda bulundu.

Polis ekipleri, 12 gündür süren çalışma sonucu Pelin Karaca'nın cansız bedenini, Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Alahabalı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda bulundu.

Kadının şüpheli bir şekilde ölü bulunması sonrası gözler erkek arkadaşı olduğu iddia edilen 37 yaşındaki A.U'ya çevrildi. Şüpheli şahıs gözaltına alınırken, Pelin Karaca'nın cenazesi ise morga götürüldü.

Kadının şüpheli bir şekilde ölü bulunması sonrası gözler erkek arkadaşı olduğu iddia edilen 37 yaşındaki A.U'ya çevrildi. Şüpheli şahıs gözaltına alınırken, Pelin Karaca'nın cenazesi ise morga götürüldü.
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