12 Gündür Kayıp Olarak Aranan Pelin'in Cansız Bedeni Bulundu: Erkek Arkadaşı Gözaltına Alındı

Bir acı haber de Uşak'tan geldi. 12 gündür haber alınamayan 21 yaşındaki Pelin Karaca, Uşak’ın Eşme ilçesinde ormanlık alanda ölü bulundu. Karaca’nın erkek arkadaşı olduğu iddia edilen bir kişi de gözaltına alındı.