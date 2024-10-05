Öğretmenlere Kötü Haber: Bunu Yapan Öğretmenin Maaşında Kesinti Yapılacak
Öğretmenlere Kötü Haber: Bunu Yapan Öğretmenin Maaşında Kesinti Yapılacak
Öğretmenlere kötü haber geldi. Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre, öğretmenler artık özel ders veremeyecek. Ayrıca fenomen öğretmenler de unutulmadı. Onlar için de ciddi yaptırımlar konuşuluyor.
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TBMM Genel Kurulu, öğretmenlik yasa teklifinin 3 maddesini daha kabul etti.
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Buna göre, özel ders veren veya özel ders için yönlendirme yapanlara aylıktan kesme cezası uygulanacak.
Öğrencilere ve eğitim süreçlerine ilişkin ses veya görüntüleri ile ilgili mevzuatta belirlenmiş usuller dışında paylaşanlara kınama cezası verilecek.
Bunun yanında, öğretmenlik mesleğiyle bağdaşmayacak şekilde öğrencilere olumsuz örnek teşkil edecek söz, davranış, hâl ve hareketlerde bulunanlara, öğrencilerin ders başarılarının değerlendirilmesinde taraflı davrananlara, eğitim-öğretim sürecinde bakanlıkça onaylanan öğretim programının belirlediği amaç ve hedeflere aykırı faaliyet ve uygulamalar yapanların aylığından da kesilecek.
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