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Bebek Arabasıyla Kaldırımda Yürüyen Kadın TIR'ın Altında Kaldı: Şoför Serbest Bırakıldı

Bebek Arabasıyla Kaldırımda Yürüyen Kadın TIR'ın Altında Kaldı: Şoför Serbest Bırakıldı

Bursa Kaza Bebek
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.10.2024 - 14:40

Bursa'da korkunç bir kaza meydana geldi. Bebek arabasıyla kaldırımda yürüyen Yıldız Polat, TIR'ın altın kaldı. Polat, hastanede hayatını kaybetti, TIR şoförü ise gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. 

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Feci kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Feci kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Muzaffer U. yönetimindeki TIR, kaldırımda çocuğunun bulunduğu bebek arabası ile yürüyen Yıldız Polat'a çarptı. Dorsenin altında kalan Polat, ağır yaralandı. Yıldız Polat, hastaneye kaldırıldı. Kaza haberini alan Yıldız Polat'ın eşi sinir krizi geçirirken, ağlayan bebeğini çevredeki yurttaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Muzaffer U. yönetimindeki TIR, kaldırımda çocuğunun bulunduğu bebek arabası ile yürüyen Yıldız Polat'a çarptı. Dorsenin altında kalan Polat, ağır yaralandı. Yıldız Polat, hastaneye kaldırıldı. Kaza haberini alan Yıldız Polat'ın eşi sinir krizi geçirirken, ağlayan bebeğini çevredeki yurttaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

Kaldırıldığı hastanede Yıldız Polat hayatını kaybetti. Gözaltına alınan TIR şoförü Muzaffer U. ise çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaldırıldığı hastanede Yıldız Polat hayatını kaybetti. Gözaltına alınan TIR şoförü Muzaffer U. ise çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İşte o anlar:

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