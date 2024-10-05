Bebek Arabasıyla Kaldırımda Yürüyen Kadın TIR'ın Altında Kaldı: Şoför Serbest Bırakıldı
Bebek Arabasıyla Kaldırımda Yürüyen Kadın TIR'ın Altında Kaldı: Şoför Serbest Bırakıldı
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Feci kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
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Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Muzaffer U. yönetimindeki TIR, kaldırımda çocuğunun bulunduğu bebek arabası ile yürüyen Yıldız Polat'a çarptı. Dorsenin altında kalan Polat, ağır yaralandı. Yıldız Polat, hastaneye kaldırıldı. Kaza haberini alan Yıldız Polat'ın eşi sinir krizi geçirirken, ağlayan bebeğini çevredeki yurttaşlar sakinleştirmeye çalıştı.
Kaldırıldığı hastanede Yıldız Polat hayatını kaybetti. Gözaltına alınan TIR şoförü Muzaffer U. ise çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İşte o anlar:
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