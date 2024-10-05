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Cumhurbaşkanı Erdoğan İstedi: O İsimler Gece Yarısı Görevden Alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstedi: O İsimler Gece Yarısı Görevden Alındı

Recep Tayyip Erdoğan Resmi Gazete
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.10.2024 - 11:15

Saray'da gece yarısı hareketli anlar yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla o isimler gece yarısı görevden alındı ve yerlerine başka isimler atandı. 

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Geçtiğimiz günlerle birlikte Saray'da çok hareketli anlar yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla birçok kurumun müdürleri değişti.

Geçtiğimiz günlerle birlikte Saray'da çok hareketli anlar yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla birçok kurumun müdürleri değişti.

Resmi Gazete'de Dışişleri Bakanlığı'ndaki atamalar da yer aldı.

Resmi Gazete'de Dışişleri Bakanlığı'ndaki atamalar da yer aldı.

Karara göre Türkiye'nin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilciliğine Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdürü Zeynep Kızıltan, İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) Daimi Temsilciliğine Uluslararası Ekonomik İşler Genel Müdürü Esen Altuğ, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğine Destek Hizmetleri Genel Müdürü İrfan Neziroğlu ve Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliğine İkili İlişkiler Genel Müdürü Murat Lütem atandı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla görevden alınan isimler:

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla görevden alınan isimler:

Hatay Vakıflar Bölge Müdürü Ümit Gökhan Çiçek, 

Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürü Erdal Pınar, 

Samsun Vakıflar Bölge Müdürü Ali Erkan Öztürk 

Trabzon Vakıflar Bölge Müdürü İsmet Çalık

İşte yeni yapılan atamalar ise şöyle:

İşte yeni yapılan atamalar ise şöyle:

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç

Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Adem Bozkurt

Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Halil Alper

Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Hüseyin Uysal

Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak atandı.

Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan Vakıflar Meclisi üyeliklerine Adnan Er ve Mevlüt Çam'ın atanması gerçekleştirildi. Ayrıca Milli Eğitim Müdürlüğünde açık bulunan Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Behçet Bakır getirildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan Vakıflar Meclisi üyeliklerine Adnan Er ve Mevlüt Çam'ın atanması gerçekleştirildi. Ayrıca Milli Eğitim Müdürlüğünde açık bulunan Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Behçet Bakır getirildi.
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