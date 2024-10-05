Cumhurbaşkanı Erdoğan İstedi: O İsimler Gece Yarısı Görevden Alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstedi: O İsimler Gece Yarısı Görevden Alındı
Saray'da gece yarısı hareketli anlar yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla o isimler gece yarısı görevden alındı ve yerlerine başka isimler atandı.
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Geçtiğimiz günlerle birlikte Saray'da çok hareketli anlar yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla birçok kurumun müdürleri değişti.
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Resmi Gazete'de Dışişleri Bakanlığı'ndaki atamalar da yer aldı.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla görevden alınan isimler:
İşte yeni yapılan atamalar ise şöyle:
Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan Vakıflar Meclisi üyeliklerine Adnan Er ve Mevlüt Çam'ın atanması gerçekleştirildi. Ayrıca Milli Eğitim Müdürlüğünde açık bulunan Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Behçet Bakır getirildi.
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