İlk Vukuatları Değilmiş: Beyoğlu'nda Bir Kadını Taciz Eden İki Kişi Tutuklandı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde çok sayıda suç kaydı olan ve yolda bir kadını duvara sıkıştırıp tecavüz girişiminde bulunan şüpheliler önce serbest bırakıldı. Ancak kararın tepki çekmesi üzerine yeniden gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı.