İlk Vukuatları Değilmiş: Beyoğlu'nda Bir Kadını Taciz Eden İki Kişi Tutuklandı
İlk Vukuatları Değilmiş: Beyoğlu'nda Bir Kadını Taciz Eden İki Kişi Tutuklandı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şüphelilerin, kendilerini "Amcamın kızı" diyerek savunduğu olayın görüntüleri ortaya çıktı. Bunun polis olaya ilişkin harekete geçti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beyoğlu ilçesi Şehit Muhtar Mahallesi Balo Sokak'ta meydana gelen olayda, evine gitmekte olan 25 yaşındaki İ.Ş’nin peşine takılan Semir T. ve Ömer K., bir süre sonra önünü kestikleri genç kızı taciz etmeye başladı.
Genç kızı duvara sıkıştıran şahıslardan biri, daha sonra genç kızı yere yatırarak taciz girişiminde bulundu. Şahsın yanında duran arkadaşı ise olanları film izler gibi seyretti. Çevre sakinlerinin olayı görmesi üzerine genç kız şüphelilerin elinden kurtarıldı.
Mağdur İ.Ş, polislerle yapılan görüşmede, iki kişinin bacağına dokunduğunu ve kendisini zorla öptüğünü söyledi. Şüpheliler gözaltına alındı. Ancak mağdur kadının şikayetçi olmaması nedeniyle şüpheliler serbest bırakıldı. Güvenlik kamerası kayıtlarının sosyal medyada paylaşılması sonrası çıkan tepkiler büyüdü ve savcılık iki şüpheli hakkında yeniden gözaltı kararı verdi.
Bu olayın ilk vukuatları olmadığı öğrenilirken, şüphelilerin "cinsel saldırı", "kasten yaralama", "mukavemet", "gasp" ve "otomobilden hırsızlık" gibi suçlara karıştıkları ortaya çıktı. Şüpheliler Semir T. ve Ömer K., yakalanarak yeniden gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, "cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın