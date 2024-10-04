Fatih'te Korkunç Olay: Bir Günde İki Kadını Öldürdü
Fatih'te Korkunç Olay: Bir Günde İki Kadını Öldürdü
İstanbul'un Fatih ilçesinde 19 yaşındaki Semih Çelik, yarım saat arayla iki kadını öldürdü. Daha sonra Çelik surlardan atlayarak hayatına son verdi.
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İstanbul'un Fatih ilçesinde yarım saat arayla iki kadın aynı kişi tarafından öldürüldü.
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19 yaşındaki Semih Çelik, Fatih ve Eyüpsultan ilçelerinde iki kadını öldürdü.
19 yaşındaki Semih Çelik kendisiyle yaşıt olan İkbal Uzuner'in başını kesip Edirnekapı surlarından aşağı attı.
Ardından boğazına ip geçiren Çelik hayatına son verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, bir kişinin Fatih'teki surlardan atlayarak intihar etmesiyle ilgili çalışma başlattı. Çalışmalar sonucu, S.Ç. (19) adlı şüphelinin surlardan atlayıp intihar ettiği, intiharı öncesinde saat 15.30 sıralarında Eyüpsultan'da A.H. (19) ve saat 16.00 sıralarında da Fatih'te İ.U. (19) adlı kadınları öldürdüğü tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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İşte o açıklama:
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