Beyoğlu’nda Sokakta Yürüyen Kızı Taciz Etmişlerdi: 2 Kişi Serbest Kaldı
Beyoğlu’nda Sokakta Yürüyen Kızı Taciz Etmişlerdi: 2 Kişi Serbest Kaldı
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İstanbul Beyoğlu’nda 2 kişinin yolda yürüyen bir kadını taciz etmesinin görüntüleri kan dondurmuştu.
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Polis tarafından gözaltına alınan şüpheliler 31 yaşındaki Semir T. ve 27 yaşındaki Ömer K., tacize uğrayan kadının şikayetçi olmaması üzerine ifadeleri alındıktan sonra serbest kaldığı öğrenildi.
Semir T.‘nin “cinsel saldırı", “mukavemet", “uyuşturucu madde kullanmakö, “gasp" suçlarından Ömer K.’nın ise “cinsel saldırıö, “kasten yaralama", “mukavemet", “otodan hırsızlık" suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.
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