Beyoğlu’nda Sokakta Yürüyen Kızı Taciz Etmişlerdi: 2 Kişi Serbest Kaldı

İstanbul’un göbeğinde yaşanan taciz olayı sosyal medyada gündem olmuştu. Beyoğlu’nda iki kişi, yolda yürüyen genç kızı köşeye sıkıştırmış ve taciz etmişti. Birçok suç kaydı bulunan iki kişinin sorgusunun ardından serbest aldığı ortaya çıktı.