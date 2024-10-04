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Beyoğlu’nda Sokakta Yürüyen Kızı Taciz Etmişlerdi: 2 Kişi Serbest Kaldı

Beyoğlu’nda Sokakta Yürüyen Kızı Taciz Etmişlerdi: 2 Kişi Serbest Kaldı

Beyoğlu
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.10.2024 - 13:28

İstanbul’un göbeğinde yaşanan taciz olayı sosyal medyada gündem olmuştu. Beyoğlu’nda iki kişi, yolda yürüyen genç kızı köşeye sıkıştırmış ve taciz etmişti. Birçok suç kaydı bulunan iki kişinin sorgusunun ardından serbest aldığı ortaya çıktı.

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İstanbul Beyoğlu’nda 2 kişinin yolda yürüyen bir kadını taciz etmesinin görüntüleri kan dondurmuştu.

İstanbul Beyoğlu’nda 2 kişinin yolda yürüyen bir kadını taciz etmesinin görüntüleri kan dondurmuştu.

Görüntüler 👇

Polis tarafından gözaltına alınan şüpheliler 31 yaşındaki Semir T. ve 27 yaşındaki Ömer K., tacize uğrayan kadının şikayetçi olmaması üzerine ifadeleri alındıktan sonra serbest kaldığı öğrenildi.

Polis tarafından gözaltına alınan şüpheliler 31 yaşındaki Semir T. ve 27 yaşındaki Ömer K., tacize uğrayan kadının şikayetçi olmaması üzerine ifadeleri alındıktan sonra serbest kaldığı öğrenildi.

Semir T.‘nin “cinsel saldırı", “mukavemet", “uyuşturucu madde kullanmakö, “gasp" suçlarından Ömer K.’nın ise “cinsel saldırıö, “kasten yaralama", “mukavemet", “otodan hırsızlık" suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

Semir T.‘nin “cinsel saldırı", “mukavemet", “uyuşturucu madde kullanmakö, “gasp" suçlarından Ömer K.’nın ise “cinsel saldırıö, “kasten yaralama", “mukavemet", “otodan hırsızlık" suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

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