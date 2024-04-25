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Konya'da 14 Yaşındaki Öğrencisini Taciz Eden Lise Öğretmeninin Cinsel İçerikli Mesajları Mide Bulandırdı

Konya'da 14 Yaşındaki Öğrencisini Taciz Eden Lise Öğretmeninin Cinsel İçerikli Mesajları Mide Bulandırdı

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
25.04.2024 - 12:03

Konya'da 14 yaşındaki öğrencisini taciz eden lise öğretmeni tutuklandı. Öğretmenin taciz ettiği kıza yazdığı mesajlar ise mide bulandırdı.

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Konya'da 9. sınıf lise öğrencisi S.D.'yi (14) taciz ettiği iddia edilen coğrafya öğretmeni M.K (55) tutuklandı. Öğrenci, kendisinin daha önce de okulda aynı öğretmen tarafından elle taciz edildiğini ve telefonuna cinsel içerikli mesajlar atıldığını söyledi.

Konya'da 9. sınıf lise öğrencisi S.D.'yi (14) taciz ettiği iddia edilen coğrafya öğretmeni M.K (55) tutuklandı. Öğrenci, kendisinin daha önce de okulda aynı öğretmen tarafından elle taciz edildiğini ve telefonuna cinsel içerikli mesajlar atıldığını söyledi.

S.D. , ocak ayından itibaren coğrafya öğretmeninin kendisine mesajlar attığını 18 Nisan günü ailesine bildirdi. Aile, savcılığa suç duyurusunda bulundu. S.D. soruşturma kapsamına şu şekilde ifade verdi:

S.D. , ocak ayından itibaren coğrafya öğretmeninin kendisine mesajlar attığını 18 Nisan günü ailesine bildirdi. Aile, savcılığa suç duyurusunda bulundu. S.D. soruşturma kapsamına şu şekilde ifade verdi:

"Hoca lafını kaldıralım, sevgili olalım"

"Hoca lafını kaldıralım, sevgili olalım"

'M.K. hocamız, bir öğretmenden özel ders almak istediğimi söylediğimde, bana yardımcı olmak için cep telefonu numaramı almıştı. Sonrasında hoca, bana 3 ay kadar önce mesaj yazmaya başladı. Bana 'Ne yapıyorsun prenses, ders mi çalışıyorsun?' gibi şeyler yazıyordu. Hocanın, başka öğrencilere mesaj yazdığını duymadım. Bana özel olduğunu söyledi. Bir ay önce M.K hoca, bana 'Hoca lafını kaldırsak mı?' dedi. Ben, öğretmen öğrenci ilişkimiz olduğunu söyledim; ama o bana sevgili olmak istediğini yazıyordu. Ona evli olduğunu, böyle bir şey olmayacağını yazdım. O da bunun engel olamayacağını yazdı''

S.D. aynı zamanda öğretmenini kendisine haberi olmadan hediyeler aldığını ve çantasına gizlice 1000 TL para koyduğunu da iddia etti.

S.D. aynı zamanda öğretmenini kendisine haberi olmadan hediyeler aldığını ve çantasına gizlice 1000 TL para koyduğunu da iddia etti.

14 yaşındaki öğrenci, öğretmeninin kendisini arabayla eve bırakırken öpmeye çalıştığını da sözlerine ekledi. Öğretmen M.D., ilk ifadesinde şunları söyledi:

14 yaşındaki öğrenci, öğretmeninin kendisini arabayla eve bırakırken öpmeye çalıştığını da sözlerine ekledi. Öğretmen M.D., ilk ifadesinde şunları söyledi:

“İlk dönem içerisinde okulda bulunduğum bir anda yanıma gelerek, annesinin kendisini alamayacağını ve parkta taciz amaçlı kendisini bekleyen erkeklerin olduğunu, bu nedenle kendilerini araçla eve bırakmamı istedi. Ben de başka arkadaşının olup olmadığını sordum. Bir süre sonra İ. adlı öğrenci yanımıza geldi. Kendilerini aracıma bindirdim. S.D., araçta yanıma oturdu. İ. adlı öğrenci de arka kısma oturdu. Bahsettiğim bu olay dışında S.D., aracıma binmedi. S.D.’ye herhangi bir şekilde kolye hediye etmedim. 2024 yılının ramazan ayı içerisinde okulda bulunduğum bir dönemde teneffüs esnasında S.D.’nin sınıfına girerek şahsın kalemliğinin içerisine rencide olmaması için gizli bir şekilde bin TL fitre parası bıraktım. S.D., babasının başka bir ilde yaşadığını söylemişti. Bu nedenle tamamen yardım amaçlı olarak kendisinin kalemliğine bu şekilde para bıraktım. 17 Nisan benim doğum günümdür. 17 Nisan 2024 günü S.D., yanıma arkadaşı R. ile birlikte gelerek doğum günümü kutladı ve ardından bir kutu verdi. Kendisine hediyesini alamayacağımı, ücretini verebileceğimi söyledim. Zaten zamanım olmaması nedeniyle söz konusu kutuyu dolaba koydum. İçerisine halen de bakmış değilim'

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