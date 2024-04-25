Konya'da 14 Yaşındaki Öğrencisini Taciz Eden Lise Öğretmeninin Cinsel İçerikli Mesajları Mide Bulandırdı
Konya'da 14 Yaşındaki Öğrencisini Taciz Eden Lise Öğretmeninin Cinsel İçerikli Mesajları Mide Bulandırdı
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Konya'da 9. sınıf lise öğrencisi S.D.'yi (14) taciz ettiği iddia edilen coğrafya öğretmeni M.K (55) tutuklandı. Öğrenci, kendisinin daha önce de okulda aynı öğretmen tarafından elle taciz edildiğini ve telefonuna cinsel içerikli mesajlar atıldığını söyledi.
S.D. , ocak ayından itibaren coğrafya öğretmeninin kendisine mesajlar attığını 18 Nisan günü ailesine bildirdi. Aile, savcılığa suç duyurusunda bulundu. S.D. soruşturma kapsamına şu şekilde ifade verdi:
"Hoca lafını kaldıralım, sevgili olalım"
S.D. aynı zamanda öğretmenini kendisine haberi olmadan hediyeler aldığını ve çantasına gizlice 1000 TL para koyduğunu da iddia etti.
14 yaşındaki öğrenci, öğretmeninin kendisini arabayla eve bırakırken öpmeye çalıştığını da sözlerine ekledi. Öğretmen M.D., ilk ifadesinde şunları söyledi:
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