Komşuya Bırakılan 4 Yaşındaki Çocuğa Taciz İddiası: 13 Yıldan 30 Yıla Kadar Hapsi İstendi

Tekirdağ'da 2 yaşındaki Sıla bebek cinsel istismara uğraması sonrası entübe edilmişti. Bir istismar haberi de Sultangazi'den geldi. 4 yaşındaki kızını komşusu Arzu K'nın evine bırakan Dürdane Y. eve döndüğünde çocuğunun, komşusunun 70 yaşındaki babası Ali D. tarafından taciz edildiğini öğrendiğini iddia etti.