Komşuya Bırakılan 4 Yaşındaki Çocuğa Taciz İddiası: 13 Yıldan 30 Yıla Kadar Hapsi İstendi
Komşuya Bırakılan 4 Yaşındaki Çocuğa Taciz İddiası: 13 Yıldan 30 Yıla Kadar Hapsi İstendi
Tekirdağ'da 2 yaşındaki Sıla bebek cinsel istismara uğraması sonrası entübe edilmişti. Bir istismar haberi de Sultangazi'den geldi. 4 yaşındaki kızını komşusu Arzu K'nın evine bırakan Dürdane Y. eve döndüğünde çocuğunun, komşusunun 70 yaşındaki babası Ali D. tarafından taciz edildiğini öğrendiğini iddia etti.
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Edinilen bilgiye göre, İstanbul Sultangazi Eski Habipler Mahallesi’nde yaşayan anne Dürdane Y. 4 yaşındaki kızı H.N.Y. ve 7 yaşındaki oğlu İ.M.Y.'yi komşusu Arzu K.'nın evine bıraktı.
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Bir süre sonra market alışverişi için evden çıkan Arzu K., çocukları evde 70 yaşındaki Ali D. ile bıraktı. İddiaya göre Ali D., 4 yaşındaki H.N.Y'nin yanına gelip pantolonunu indirerek cinsel istismarda bulundu.
Anne, kızının evde yaklaşık dört saat kaldıktan sonra geri döndüğünde, ablasına bir şeyler anlatmaya çalıştığını fark etti. Kızının, özel bölgesinde acı hissettiğini ve Ali D.'nin elini H.Y.'nin kıyafetinin içine sokarak ona dokunduğunu, kendisini banyoya kilitlediğini söyleyen anne Ali D.'den şikayetçi oldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede, Ali D.'nin 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'çocuğu hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplamda 13 yıldan 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşma görüldü. Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, müşteki anne Dürdane Y.'nin olay günü çocukları H.N.Y. ile İ.M.Y.'yi arkadaşı olan Arzu K.'nın evine geçici olarak bıraktığını, Arzu K.'nın markete gitmesinden sonra babası olan sanık Ali D.'nin mağdur H.N.Y.'nin pantolonunun içine elini sokarak ön özel bölgesine dokunduğunu aktardı.
Mütalaada, sanık Ali D'nin 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'çocuğu hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplamda 13 yıldan 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması ve sanığın tutuklanmasına karar verilmesi talep edildi. Mahkeme heyeti ise, sanığın tutuksuz yargılanmasına devam etmesini istedi. Duruşma 12 Aralık'a ertelendi.
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