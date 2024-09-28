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CHP'nin Maskotu Kedi Şero'dan Acı Haber: Yaşa Bağlı Hayatını Kaybetti

CHP'nin Maskotu Kedi Şero'dan Acı Haber: Yaşa Bağlı Hayatını Kaybetti

CHP Kedi
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.09.2024 - 13:23

CHP Genel Merkezi’ni kendine yuva edinen ve yaşı gereği zaman zaman tedavi gören kedi Şero'dan kötü haber geldi. 19 Mayıs’ta da 20. yaşına giren Şero, yaşamını yitirdi.

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Ankara Söğütözü’ndeki CHP genel merkez binasının bitimi sırasında doğan Şero isimli kedi, o günden bu yana yaklaşık 20 yıldır genel merkezde yaşıyor.

Ankara Söğütözü’ndeki CHP genel merkez binasının bitimi sırasında doğan Şero isimli kedi, o günden bu yana yaklaşık 20 yıldır genel merkezde yaşıyor.

Şero'nun bir süredir tedavi gördüğü Cat Hospital Kedi Hastanesi Başhekimi Doktor Tarkan Özçetin, Şero'nun bu sabah yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Şero'nun bir süredir tedavi gördüğü Cat Hospital Kedi Hastanesi Başhekimi Doktor Tarkan Özçetin, Şero'nun bu sabah yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Başhekim Doktor Tarkan Özçetin Şero'nun ölümüne ilişkin "20 yıldır varlığı ile Türk siyasetinde tebessüm kaynağı olmuş, tüm hayvanseverlerin gönlünde taht kurmuş, CHP'nin kedisi ŞERO, hastanemizdeki tedavi sürecinin ardından bu sabah itibarıyla hayatını kaybetmiştir. 20'yi bulan İleri yaşı ve yaşa bağlı sağlık sorunları nedeniyle bir süredir hastanemizde gözetim altında olan ŞERO, tüm müdahalelere rağmen ne yazık ki aramızdan ayrılmıştır." dedi.

Başhekim Doktor Tarkan Özçetin Şero'nun ölümüne ilişkin "20 yıldır varlığı ile Türk siyasetinde tebessüm kaynağı olmuş, tüm hayvanseverlerin gönlünde taht kurmuş, CHP'nin kedisi ŞERO, hastanemizdeki tedavi sürecinin ardından bu sabah itibarıyla hayatını kaybetmiştir. 20'yi bulan İleri yaşı ve yaşa bağlı sağlık sorunları nedeniyle bir süredir hastanemizde gözetim altında olan ŞERO, tüm müdahalelere rağmen ne yazık ki aramızdan ayrılmıştır." dedi.

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