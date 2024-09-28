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İspanya'da Yok Artık Dedirten Olay! Uçakta Cinsel İlişki: Gözaltına Alındılar

İspanya'da Yok Artık Dedirten Olay! Uçakta Cinsel İlişki: Gözaltına Alındılar

Uçak
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.09.2024 - 12:33

Uçakta skandal bir olay yaşandı.  22 yaşındaki Bradley Smith ve 20 yaşındaki Antonia Sullivan, uçakta cinsel ilişkiye girdiklerinin anlaşılması sonrası gözaltına alındı. 

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Bu kadarına da pes dedirten olayın detaylarına İngiliz medyası yer verdi.

Bu kadarına da pes dedirten olayın detaylarına İngiliz medyası yer verdi.

İngiliz medyasının haberine göre, Kanarya Adaları'ndaki tatillerinden dönen çift, yolcular tarafından, cinsel ilişkiye girdikleri suçlamasıyla kabin ekibine şikayet edildi.

İngiliz medyasının haberine göre, Kanarya Adaları'ndaki tatillerinden dönen çift, yolcular tarafından, cinsel ilişkiye girdikleri suçlamasıyla kabin ekibine şikayet edildi.

Çiftin, 'palto' altında cinsel ilişkiye girdiği iddiası üzerine uçak, Bristol'e indi. Çift hemen uçaktan indirildi ve "kamuya açık bir yerde cinsel eylemde bulunma" suçlamasıyla gözaltına alındı. Daha sonra ikili, Bristol Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi.

Çiftin, 'palto' altında cinsel ilişkiye girdiği iddiası üzerine uçak, Bristol'e indi. Çift hemen uçaktan indirildi ve "kamuya açık bir yerde cinsel eylemde bulunma" suçlamasıyla gözaltına alındı. Daha sonra ikili, Bristol Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi.

Olaya ilişkin mahkeme kararı verdi. Smith'e 300 saat, Sullivan'a ise 270 saat "kamu hizmeti cezası" verilirken, her ikisinin de tüm bu olanları gören üç tanığın her birine 100 (4 bin 500 TL) sterlin tazminat ödemelerine hükmedildi.

Olaya ilişkin mahkeme kararı verdi. Smith'e 300 saat, Sullivan'a ise 270 saat "kamu hizmeti cezası" verilirken, her ikisinin de tüm bu olanları gören üç tanığın her birine 100 (4 bin 500 TL) sterlin tazminat ödemelerine hükmedildi.
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