Sağlık Çalışanı, 10 Yaşındaki Çocuğu Öldüresiye Darbetti: O Anlar Güvenlik Kamerasına Yansıdı
Sağlık Çalışanı, 10 Yaşındaki Çocuğu Öldüresiye Darbetti: O Anlar Güvenlik Kamerasına Yansıdı
Tokat Diş Hastanesi'nde tekniker olarak çalıştığı öğrenilen Ö.S. isimli kadının, 10 yaşındaki küçük çocuğu öldüresiye darbettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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Olay, Mehmetpaşa Mahallesi Tahir Efendi Caddesi'nde saat 16.30 sıralarında meydana geldi.
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Tokat Diş Hastanesi'nde tekniker olarak çalıştığı öğrenilen Ö.S. isimli kadın, evinin ziline basıp kaçtığı gerekçesiyle 10 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu darbetti.
Küçük çocuğu döven ve boğazını sıkan sağlık çalışanı daha sonra yoluna devam etti.
O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Çocuğun ailesinin şikayetçi olmaması dikkat çekerken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
İşte o anlar:
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