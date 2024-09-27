Vücudunda 42 Diş İzi Tespit Edilmişti: Cinsel İstismara Uğrayan Bebeğin Sağlık Durumu Kötüye Gidiyor
Vücudunda 42 Diş İzi Tespit Edilmişti: Cinsel İstismara Uğrayan Bebeğin Sağlık Durumu Kötüye Gidiyor
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Sıla isimli bebeğin cinsel istismara maruz kaldığının ortaya çıkması sonrası anne dahil 5 kişi tutuklandı. Ailenin 5 yaşındaki diğer çocuğu ise koruma altına alındı.
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Edinilen bilgiye göre, Sıla Y. bebeğin Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde 20 gündür entübe halde tedavisi devam ediyor.
Her gün hastaneye gelerek bebeğin durumunu takip ettiklerini söyleyen teyze Elif Akyüz, "Hayati tehlikesi devam ediyor. Kaç gündür durumunda değişen bir şey yok. Hatta kötüleşme de var. Beyin dokusu atmaya başlamış. Bebeğin durumunda kötüleşme var durumunda iyileşme yok. Babam her gün yanına girip bebeği görüyor" dedi.
Bebeğin vücudunda 42 diş izi tespit edilirken, anne Bakiye Y'nin 'uyuşturucu kullanmak veya satmak' suçundan tutuklandığı cezaevinden 2 ay önce tahliye edildiği öğrenilmişti.
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