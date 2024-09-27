Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Vücudunda 42 Diş İzi Tespit Edilmişti: Cinsel İstismara Uğrayan Bebeğin Sağlık Durumu Kötüye Gidiyor

Vücudunda 42 Diş İzi Tespit Edilmişti: Cinsel İstismara Uğrayan Bebeğin Sağlık Durumu Kötüye Gidiyor

Tekirdağ Bebek cinsel istismar
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.09.2024 - 21:04

Tüm Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni bir gelişme yaşandı. Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla bebeğin yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Ancak sağlık durumunun kötüye gittiği açıklandı. Bebeğin vücudunda 42 diş izi tespit edilmişti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sıla isimli bebeğin cinsel istismara maruz kaldığının ortaya çıkması sonrası anne dahil 5 kişi tutuklandı. Ailenin 5 yaşındaki diğer çocuğu ise koruma altına alındı.

Sıla isimli bebeğin cinsel istismara maruz kaldığının ortaya çıkması sonrası anne dahil 5 kişi tutuklandı. Ailenin 5 yaşındaki diğer çocuğu ise koruma altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Sıla Y. bebeğin Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde 20 gündür entübe halde tedavisi devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Sıla Y. bebeğin Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde 20 gündür entübe halde tedavisi devam ediyor.

Her gün hastaneye gelerek bebeğin durumunu takip ettiklerini söyleyen teyze Elif Akyüz, "Hayati tehlikesi devam ediyor. Kaç gündür durumunda değişen bir şey yok. Hatta kötüleşme de var. Beyin dokusu atmaya başlamış. Bebeğin durumunda kötüleşme var durumunda iyileşme yok. Babam her gün yanına girip bebeği görüyor" dedi.

Her gün hastaneye gelerek bebeğin durumunu takip ettiklerini söyleyen teyze Elif Akyüz, "Hayati tehlikesi devam ediyor. Kaç gündür durumunda değişen bir şey yok. Hatta kötüleşme de var. Beyin dokusu atmaya başlamış. Bebeğin durumunda kötüleşme var durumunda iyileşme yok. Babam her gün yanına girip bebeği görüyor" dedi.

Bebeğin vücudunda 42 diş izi tespit edilirken, anne Bakiye Y'nin 'uyuşturucu kullanmak veya satmak' suçundan tutuklandığı cezaevinden 2 ay önce tahliye edildiği öğrenilmişti.

Bebeğin vücudunda 42 diş izi tespit edilirken, anne Bakiye Y'nin 'uyuşturucu kullanmak veya satmak' suçundan tutuklandığı cezaevinden 2 ay önce tahliye edildiği öğrenilmişti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın