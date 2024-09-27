Vücudunda 42 Diş İzi Tespit Edilmişti: Cinsel İstismara Uğrayan Bebeğin Sağlık Durumu Kötüye Gidiyor

Tüm Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni bir gelişme yaşandı. Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla bebeğin yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Ancak sağlık durumunun kötüye gittiği açıklandı. Bebeğin vücudunda 42 diş izi tespit edilmişti.