Sürücülerin Yüzünü Güldürecek Emsal Karar: Radar Cezası İptal Edildi, Para İade Edilecek

Sözcü'de yer alan habere göre, Hız tespit cihazlarındaki yüzde 2 hata payı ve yüzde 10 hız toleransı birlikte değerlendirildiğinde, belirli sınırları az farkla aşan sürücülerin cezalarının iptali mümkün olabilecek. Bu karar, sürücülere kesilen cezalar için geri ödeme yolunu da açmış oldu.