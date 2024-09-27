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Sürücülerin Yüzünü Güldürecek Emsal Karar: Radar Cezası İptal Edildi, Para İade Edilecek

Sürücülerin Yüzünü Güldürecek Emsal Karar: Radar Cezası İptal Edildi, Para İade Edilecek

Trafik Cezaları
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.09.2024 - 17:37

Mahkemeden sürücülere emsal bir karar çıktı. Sözcü'de yer alan habere göre, yeni kararla birlikte, daha önce uygulanan bazı trafik cezalarının iptal edilmesine ve ödenen paraların iadesine karar verildi.

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Sürücülere kesilen radar cezalarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Sürücülere kesilen radar cezalarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Trafikte hız sınırını az bir farkla aşan sürücülere mahkemeden iyi haber geldi. İzmir’de yaşayan bir avukat, sadece 3 kilometre hız sınırını aştığı için aldığı cezaya itiraz etti ve Menemen Sulh Ceza Hakimliği, bu itirazı kabul etti. Mahkeme, hız tespit cihazlarının yüzde 2'lik hata payını dikkate alarak verilen radar cezasını iptal etti. Hakimlik, bu hata payının göz önünde bulundurulması gerektiğini söyleyerek, cezanın hukuka aykırı olduğuna karar verdi.

Trafikte hız sınırını az bir farkla aşan sürücülere mahkemeden iyi haber geldi. İzmir’de yaşayan bir avukat, sadece 3 kilometre hız sınırını aştığı için aldığı cezaya itiraz etti ve Menemen Sulh Ceza Hakimliği, bu itirazı kabul etti. Mahkeme, hız tespit cihazlarının yüzde 2'lik hata payını dikkate alarak verilen radar cezasını iptal etti. Hakimlik, bu hata payının göz önünde bulundurulması gerektiğini söyleyerek, cezanın hukuka aykırı olduğuna karar verdi.

Mahkemenin bu kararı bir nebze de olsa sürücülere umut oldu.

Mahkemenin bu kararı bir nebze de olsa sürücülere umut oldu.

Sözcü'de yer alan habere göre, Hız tespit cihazlarındaki yüzde 2 hata payı ve yüzde 10 hız toleransı birlikte değerlendirildiğinde, belirli sınırları az farkla aşan sürücülerin cezalarının iptali mümkün olabilecek. Bu karar, sürücülere kesilen cezalar için geri ödeme yolunu da açmış oldu.

Bu karar sayesinde sürücüler, artık küçük hız aşımı cezalarına karşı haklarını savunabilecek ve haksız yere ödedikleri cezaların iadesi için yasal yolları kullanabilecek. Ayrıca bu karar, milyonlarca sürücü için emsal olacak ve radar cezalarına itiraz yolu açılacak.

Bu karar sayesinde sürücüler, artık küçük hız aşımı cezalarına karşı haklarını savunabilecek ve haksız yere ödedikleri cezaların iadesi için yasal yolları kullanabilecek. Ayrıca bu karar, milyonlarca sürücü için emsal olacak ve radar cezalarına itiraz yolu açılacak.
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