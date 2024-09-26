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Yurt Dışından Telefon Getirenler Yandı: Kayıt Ücretine Büyük Zam Yolda

Yurt Dışından Telefon Getirenler Yandı: Kayıt Ücretine Büyük Zam Yolda

Zam telefon kayıt IMEI Kayıt Ücreti
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.09.2024 - 09:49

Yurt dışından telefon alıp Türkiye'ye getirenler yandı. Telefonlar için yapılması zorunlu olan IMEI kaydına zam yapılacak. Sözcü'den Okan Çalık'ın haberine göre; 2025 yılında kayıt ücretinin 45 bin 953 liraya çıkacağı konuşuluyor.

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Yurt dışından gelen telefonlar için yapılması zorunlu olan IMEI kaydına 2025 yılı itibariyle yeniden zam geliyor.

Yurt dışından gelen telefonlar için yapılması zorunlu olan IMEI kaydına 2025 yılı itibariyle yeniden zam geliyor.

2019 yılında 618 TL’den 1500 TL’ye çıkarılan, 2021 yılında 2000 TL olan IMEI harcı 2022 yılda 2 bin 772 liraya çıkarılmıştı. 2023 yılında iki kez zamlanan IMEI kayıt ücreti 20 bin seviyesine yükseltilmiş, 2024 yılı itibariyle ise 31 bin 692 lira olmuştu.

2019 yılında 618 TL’den 1500 TL’ye çıkarılan, 2021 yılında 2000 TL olan IMEI harcı 2022 yılda 2 bin 772 liraya çıkarılmıştı. 2023 yılında iki kez zamlanan IMEI kayıt ücreti 20 bin seviyesine yükseltilmiş, 2024 yılı itibariyle ise 31 bin 692 lira olmuştu.

2024 yılında yapılan zam tepki çekse de iktidar geri adım atmamıştı. 2025 yılında ise 45 bin 953 liraya çıkması bekleniyor.

2024 yılında yapılan zam tepki çekse de iktidar geri adım atmamıştı. 2025 yılında ise 45 bin 953 liraya çıkması bekleniyor.

Sözcü'den Okan Çalık'ın haberine göre; Yeniden değerleme oranında Cumhurbaşkanı'nın yetkisini kullanmaması halinde ise 2025 yılında IMEI kayıt ücreti yüzde 45 oranında zamlanacak.

Sözcü'den Okan Çalık'ın haberine göre; Yeniden değerleme oranında Cumhurbaşkanı'nın yetkisini kullanmaması halinde ise 2025 yılında IMEI kayıt ücreti yüzde 45 oranında zamlanacak.

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