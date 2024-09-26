Yurt Dışından Telefon Getirenler Yandı: Kayıt Ücretine Büyük Zam Yolda

Yurt dışından telefon alıp Türkiye'ye getirenler yandı. Telefonlar için yapılması zorunlu olan IMEI kaydına zam yapılacak. Sözcü'den Okan Çalık'ın haberine göre; 2025 yılında kayıt ücretinin 45 bin 953 liraya çıkacağı konuşuluyor.