İngiltere'de Akılalmaz Olay: 37 Mahkum Cezaevinden Yanlışlıkla Tahliye Edildi
İngiltere'de Akılalmaz Olay: 37 Mahkum Cezaevinden Yanlışlıkla Tahliye Edildi
İngiltere’de yaşanan hata akıllara durgunluk verdi. Cezaevinden 37 mahkum yanlışlıkla erken tahliye edildi.
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Böylesi ne görüldü ne de duyuldu. İngiltere'de akılalmaz bir hata yaşandı.
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İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Adalet Bakanlığı, 10 Eylül tarihinde 37 mahkumun yanlışlıkla tahliye edildiğini açıkladı.
Sky News’e açıklama yapan İngiltere Adalet Bakanlığı'ndan bir sözcü, tahliye edilen suçluların acilen gözetim altına alınması için polisle birlikte çalıştıklarını söyledi ve ekledi: “Mahkumiyet kararları geçerliliğini koruyor ve suçlular tahliye edildiklerinden bu yana izleniyor. Yakında yeniden parmaklıklar ardına dönecekler.''
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