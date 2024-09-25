Suç Makinesi Bu Kez Ordu'dan Çıktı! 22 Kez Ceza Yazıldı: Motosikletle Astsubayı Şehit Etti

İstanbul'un ilçesi Ümraniye'de 26 suç kaydı bulunan katil zanlısı Yunus Emre Geçti, polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit etmişti. Bir suç makinesi daha Ordu'dan çıktı. 'Dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsünün çarptığı Jandarma Astsubay Mehmet Fatih Çangır, şehit oldu. Kazaya karıştığı motosikletinin plakasına 22 kez ceza yazıldığı öğrenilen sürücünün, uyuşturucu kullanmaktan da kaydı olduğu öğrenildi.