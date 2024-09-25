Suç Makinesi Bu Kez Ordu'dan Çıktı! 22 Kez Ceza Yazıldı: Motosikletle Astsubayı Şehit Etti
Suç Makinesi Bu Kez Ordu'dan Çıktı! 22 Kez Ceza Yazıldı: Motosikletle Astsubayı Şehit Etti
İstanbul'un ilçesi Ümraniye'de 26 suç kaydı bulunan katil zanlısı Yunus Emre Geçti, polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit etmişti. Bir suç makinesi daha Ordu'dan çıktı. 'Dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsünün çarptığı Jandarma Astsubay Mehmet Fatih Çangır, şehit oldu. Kazaya karıştığı motosikletinin plakasına 22 kez ceza yazıldığı öğrenilen sürücünün, uyuşturucu kullanmaktan da kaydı olduğu öğrenildi.
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İstanbul'dan sonra bir şehit haberi Ordu'dan geldi. Bir suç makinesi daha can aldı.
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Edinilen bilgiye göre, Ordu’da motosikletle çarptığı astsubayı şehit eden sürücünün, daha önce defalarca kontrol noktasından kaçtığı ortaya çıktı.
Turnasuyu Jandarma Trafik Kontrol Noktası’nda görevli ekipler, 18 Eylül günü saat 10.30 sıralarında Adem T. yönetimindeki motosiklete “dur” ihtarında bulundu. İhtara uymayan Adem T., kontrolünü kaybettiği motosikletle Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır’a çarptı.
Astsubay Çangır ile devrilen motosikletin sürücüsü Adem T. yaralandı. Olayda yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Astsubay Çangır ise şehit oldu.
Uyuşturucu kullanmaktan suç kaydı olduğu, aşırı hız ve kontrol noktasında durmamaktan dolayı da plakasına yazılmış 22 idari para cezası bulunan Adem T. bugün adliyeye sevk edildi.
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İşte o anlar:
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