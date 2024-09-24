Polisi Şehit Eden Zanlının Annesi Konuştu: "O Polisin Yerine Keşke Ben Ölseydim"

İstanbul'un ilçesi Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katil zanlısı Yunus Emre Geçti'nin annesi Pınar Geçti, 'Ailesine de Allah sabır versin. Gerekirse ailesinin yanına da gitmeyi düşünüyorum. Keşke, polisimize değil de bana gelseydi, ben öleydim. O benim kafama gelseydi' dedi.