Polis Şeyda Yılmaz'ın Katili "Piton 82" İsimli Suç Örgütüne mi Üyeydi?
Polis Şeyda Yılmaz'ın Katili "Piton 82" İsimli Suç Örgütüne mi Üyeydi?
Geçtiğimiz gün Ümraniye'de Şeyda Yılmaz'ı vurarak şehit eden Yunus Emre Geçti'nin sosyal medya paylaşımlarından eski arkadaşlarının demeçlerine kadar pek çok bilgi ortaya çıktı. Bir iddia da gazeteci İsmail Saymaz'dan geldi. Saymaz'ın iddialarına göre polis katili yeni nesil suç örgütlerinden Piton 82 ile ilişkili.
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Yunus Emre Geçti'nin yakalanmasının ardından geçmişte yaptığı paylaşımlar ve suç dosyasının kabarık olması geçtiğimiz günün en önemli gündemlerindendi.
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Silahlı fotoğraflar, tehditvari paylaşımlar ve uyuşturucudan dosyasının olması pek çok kişiyi Geçti'nin ilişkili olabileceği grupları araştırmaya itti.
İsmail Saymaz, Geçti ile Sinan Ateş cinayeti sanığı Eray Özyağcı'nın benzer profiller olduğunu, suç dünyasına 12-13 yaşlarında kapkaç yaparak girdiğini belirtti.
Geçti'nin bağlı olduğu grubun Piton 82 olduğunu iddia etti. Bu tip yeni nesil suç örgütlerinin de en bilinmiş örneğinin 'Daltonlar' çetesi olduğunu vurguladı.
Saymaz'ın dün akşam Halk TV'de aktardığı bilgiler şöyle 👇
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