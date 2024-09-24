Polis Şeyda Yılmaz'ın Katili "Piton 82" İsimli Suç Örgütüne mi Üyeydi?

Geçtiğimiz gün Ümraniye'de Şeyda Yılmaz'ı vurarak şehit eden Yunus Emre Geçti'nin sosyal medya paylaşımlarından eski arkadaşlarının demeçlerine kadar pek çok bilgi ortaya çıktı. Bir iddia da gazeteci İsmail Saymaz'dan geldi. Saymaz'ın iddialarına göre polis katili yeni nesil suç örgütlerinden Piton 82 ile ilişkili.