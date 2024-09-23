Şehit Polis Şeyda Yılmaz'ın Katilinin Suç Makinesi Çıkmasına Gelen Tepkiler
Şehit Polis Şeyda Yılmaz'ın Katilinin Suç Makinesi Çıkmasına Gelen Tepkiler
Geçtiğimiz gece Ümraniye'de 26 ayrı suç kaydı olduğu belirtilen Yunus Emre Geçti çıkan arbedede 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'a silahla saldırdı. Yapılan müdahalelere rağmen kurtulamayan Yılmaz şehit oldu. Ancak bu üzücü olay kadar son yıllarda pek çok suç kaydı olmasına rağmen aramızda gezen suç makinelerinin dışarıda olması Twitter kullanıcılarını isyan ettirdi.
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Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz ve yakınlarına pek çok kişi sosyal medyada başsağlığı diledi.
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Ancak olayın en çok konuşulan yönü de katilin içerisinde çocuk istismarı da olan kabarık suç kaydı oldu. Alınan bilgilere göre zanlının dosyası şu şekilde;
Sık sık karşılaştığımız bu durum sosyal medyada pek çok kişiyi isyan ettirdi.
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