Şehit Polis Şeyda Yılmaz'ın Katilinin Suç Makinesi Çıkmasına Gelen Tepkiler

Geçtiğimiz gece Ümraniye'de 26 ayrı suç kaydı olduğu belirtilen Yunus Emre Geçti çıkan arbedede 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'a silahla saldırdı. Yapılan müdahalelere rağmen kurtulamayan Yılmaz şehit oldu. Ancak bu üzücü olay kadar son yıllarda pek çok suç kaydı olmasına rağmen aramızda gezen suç makinelerinin dışarıda olması Twitter kullanıcılarını isyan ettirdi.