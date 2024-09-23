Ümraniye'de Suç Makinesi Dehşet Saçtı: Bir Kadın Polis Memuru Şehit Oldu!
Ümraniye'de Suç Makinesi Dehşet Saçtı: Bir Kadın Polis Memuru Şehit Oldu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Olay, saat 22.55 sıralarında Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi Petrol Yolu Caddesi üzerinde yaşandı. Ümraniye ilçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği tarafından "motosiklet hırsızlığı" suçundan yakalanan ve sonrasında firar eden şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çeşitli suçlardan 26 adet suç kaydı bulunan 19 yaşındaki Y.E.Ç. Ihlamurkuyu Mahallesi'nde ekipler tarafından yakalandı. Y.E.Ç. bu sırada polise direndi.
Yaşanan arbedede polisin silahını alan Y.E.Ç., polislere ve çevredeki vatandaşlara ateş açmaya başladı.
Şüphelinin açtığı ateş sonucu yaralanan polis memuru Ş.Y. (27) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Olayda biri polis iki kişi de yaraladı.
Saldırı anı ise güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde polisin şüpheliyi etkisiz hale getirmeye çalıştığı görülürken, bu sırada şüphelinin polisin silahını alarak ateş açtığı ve polisin de anında karşılık verdiği anlar yer aldı 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın