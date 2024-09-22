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Edirne'de 'Baba' Cinayetinde Şoke Eden Detaylar: Yakalanmamak İçin Narin Cinayetindeki Gibi Hareket Etti!

Edirne'de 'Baba' Cinayetinde Şoke Eden Detaylar: Yakalanmamak İçin Narin Cinayetindeki Gibi Hareket Etti!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.09.2024 - 18:43

Edirne’de babasını öldürdüren 27 yaşındaki Canberk Yalçın, Diyarbakır'daki Narin Güran cinayeti sonrası yaşananları birebir taklit ederek olaydan kaçmaya çalıştı. Babasını öldürüp dere yatağına atan cani evlat ardından jandarma ekipleriyle aramalara katılıp onları yanlış yönlendirmeye çalıştı. 

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Edirne'nin Süloğlu ilçesine bağlı Domurcalı köyünde yaşayan 58 yaşındaki Şerif Yalçın, 27 yaşındaki oğlu Canberk Yalçın tarafından vahşice katledildi.

Edirne'nin Süloğlu ilçesine bağlı Domurcalı köyünde yaşayan 58 yaşındaki Şerif Yalçın, 27 yaşındaki oğlu Canberk Yalçın tarafından vahşice katledildi.

Babasını silahla vurduktan sonra baltayla parçalayan ve ardından yakan cani evlat, cesedi de dere yatağına attı. Canberk Yalçın ardından babası için kayıp ihbarında bulundu ve hatta jandarmayla arama çalışmalarına katıldı.

Babasını silahla vurduktan sonra baltayla parçalayan ve ardından yakan cani evlat, cesedi de dere yatağına attı. Canberk Yalçın ardından babası için kayıp ihbarında bulundu ve hatta jandarmayla arama çalışmalarına katıldı.

Bölgeye gelen jandarma ekipleri yaşlı adam için geniş çaplı arama çalışması başlattı. Bu sırada jandarma ekiplerini de yanlış yönlendiren cani evlat, ekipleri mezarlık bölgesine çekmeye çalıştı.

Bölgeye gelen jandarma ekipleri yaşlı adam için geniş çaplı arama çalışması başlattı. Bu sırada jandarma ekiplerini de yanlış yönlendiren cani evlat, ekipleri mezarlık bölgesine çekmeye çalıştı.

Canberk Yalçın'ın ifadelerindeki boşluklardan şüphelenen jandarma ekipleri durumda bir terslik olduğunu anlayınca cani evladı gözaltına aldı. Ekiplerin istihbarat ve saha çalışmaları çerçevesinde, ceset dere yatağında bulundu.

Canberk Yalçın'ın ifadelerindeki boşluklardan şüphelenen jandarma ekipleri durumda bir terslik olduğunu anlayınca cani evladı gözaltına aldı. Ekiplerin istihbarat ve saha çalışmaları çerçevesinde, ceset dere yatağında bulundu.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Gözaltına alınan cani evlat ve eşi yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Gözaltına alınan cani evlat ve eşi yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
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Canberk Yalçın'ın gözaltına alındığı görüntüler 👇

Türkiye'nin haftalardır konuştuğu Diyarbakır'daki Narin Güran cinayetinde de benzer bir durum yaşanmıştı. Tutuklanan Nevzat Bahtiyar, Narin'in amcası Salim Güran'la birlikte cesedi dere yatağına gömdükten sonra jandarma ile arama çalışmalarına katıldıklarını itiraf etmişti.

Türkiye'nin haftalardır konuştuğu Diyarbakır'daki Narin Güran cinayetinde de benzer bir durum yaşanmıştı. Tutuklanan Nevzat Bahtiyar, Narin'in amcası Salim Güran'la birlikte cesedi dere yatağına gömdükten sonra jandarma ile arama çalışmalarına katıldıklarını itiraf etmişti.
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