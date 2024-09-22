Sanal Kumar Batağındaki Kişiler Deneyimlerini Anlatıyor: "Kredi Çekip 10 Dakikada Bitiriyordum"

“20 yılım sanal kumar oynamakla geçti. Sistem kazandırıp kaybettirmek üzerine kurulu. Bir süre sonra beyin doğru şekilde çalışmayı bırakıyor ve hiç sağlıklı karar alamıyorsunuz. Kaybettiğin paraları hesaplayıp onları kurtarmak için tekrar tekrar oynuyorsun.

Evim, arabam, kenardaki altınım, param, aklınıza gelebilecek tüm birikimim kumarda gitti. Manevi olarak ailemi de kaybettim. Sonra bir daha evlendim ama ondan da boşanmama sebep oldu bu durum.

Gözüm hiçbir şey görmüyordu, sabahları elimde telefonla kumar oynama isteğiyle uyanıyordum.

Hani birkaç yıl önce COVID pandemisi vardı, şimdi de kumar pandemisi var diyorum ben. Ben de arkadaşlarımdan görerek başladım.

14-15 aydır tedavi görüyorum ve son 1 yıldır temizim.

Varsa böyle bir sıkıntısı olan insanlar mutlaka YEDAM’a başvursunlar. Hiçbir ücret ödemeden, hayalet danışan olarak son derece güzel bir ortamda, muazzam bir ilgi alaka gösteriyorlar.”