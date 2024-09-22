Sanal Kumar Batağındaki Kişiler Deneyimlerini Anlatıyor: "Kredi Çekip 10 Dakikada Bitiriyordum"
Sanal Kumar Batağındaki Kişiler Deneyimlerini Anlatıyor: "Kredi Çekip 10 Dakikada Bitiriyordum"
Türkiye’de sanal kumar bağımlılığı madde bağımlılığı ile yarışır hale gelmiş durumda. Sanal kumar bağımlılığı nedeniyle tüm servetini kaybeden de var, aile hayatını bitiren de. Kumar bağımlıları Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) aracılığı ile hayatlarını düzeltmeye çalışırken deneyimlerini ise 'Devamlı krediler çekip sanal casino’da 10 dakikada bitiriyordum... ‘Sweet bonanza’ denen oyun beni mahvetti... Kumardan para kazanılmaz' gibi cümlelerle anlatıyor.
Kaynak: Hürriyet
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Türkiye’de sanal kumar bağımlılığı, özellikle sanal casino oyunları aracılığıyla hızla yayılıyor. Yeşilay Danışmanlık Merkezi’ne (YEDAM) yapılan başvuruların %37’si kumar bağımlılığı nedeniyle gerçekleşiyor ve bu oran madde bağımlılığı başvurularına oldukça yakın.
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Hürriyet'ten Gizem Coşkunarda'ya konuşan 55 yaşındaki bir danışan, 20 yıl boyunca sanal kumar bağımlılığıyla mücadele ettiğini ve bu süreçte tüm birikimlerini kaybettiğini anlatıyor. Sabahları kumar oynama isteğiyle uyandığını ve bu bağımlılığın hayatını mahvettiğini dile getiriyor.
Söz konusu kişi, Yeşilay’ın tedavi yöntemleri sayesinde son bir yıldır temiz olduğunu ve hayatını yeniden düzene sokmaya başladığını belirtiyor. 55 yaşındaki adamın sanal kumar bağımlılığı ile ilgili deneyimleri şöyle: 👇
28 yaşındaki bir diğer danışan ise sanal bahisle başladığı kumar bağımlılığının, sanal casino oyunlarıyla daha da kötüleştiğini ifade ediyor. Sürekli kredi çekip bu oyunlarda kaybettiğini ve ailesiyle ilişkilerinin tamamen bozulduğunu anlatıyor. Söz konusu kişi kumar bağımlılığı yüzünden yaşadıklarını ve deneyimlerini şöyle ifade ediyor:
Yeşilay, bu bağımlılıkla mücadele etmek için YEDAM’larda uzman psikologlar ve sosyal hizmet uzmanlarıyla ücretsiz psikoterapi ve sosyal destek hizmetleri sunuyor. Türkiye’nin 81 ilinde ve KKTC’de toplam 107 YEDAM bulunuyor ve 115 numaralı Danışma Hattı üzerinden ulaşılabiliyor.
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