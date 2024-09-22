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Sanal Kumar Batağındaki Kişiler Deneyimlerini Anlatıyor: "Kredi Çekip 10 Dakikada Bitiriyordum"

Sanal Kumar Batağındaki Kişiler Deneyimlerini Anlatıyor: "Kredi Çekip 10 Dakikada Bitiriyordum"

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.09.2024 - 15:58

Türkiye’de sanal kumar bağımlılığı madde bağımlılığı ile yarışır hale gelmiş durumda. Sanal kumar bağımlılığı nedeniyle tüm servetini kaybeden de var, aile hayatını bitiren de. Kumar bağımlıları Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) aracılığı ile hayatlarını düzeltmeye çalışırken deneyimlerini ise 'Devamlı krediler çekip sanal casino’da 10 dakikada bitiriyordum...  ‘Sweet bonanza’ denen oyun beni mahvetti... Kumardan para kazanılmaz' gibi cümlelerle anlatıyor. 

Kaynak: Hürriyet

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Türkiye’de sanal kumar bağımlılığı, özellikle sanal casino oyunları aracılığıyla hızla yayılıyor. Yeşilay Danışmanlık Merkezi’ne (YEDAM) yapılan başvuruların %37’si kumar bağımlılığı nedeniyle gerçekleşiyor ve bu oran madde bağımlılığı başvurularına oldukça yakın.

Türkiye’de sanal kumar bağımlılığı, özellikle sanal casino oyunları aracılığıyla hızla yayılıyor. Yeşilay Danışmanlık Merkezi’ne (YEDAM) yapılan başvuruların %37’si kumar bağımlılığı nedeniyle gerçekleşiyor ve bu oran madde bağımlılığı başvurularına oldukça yakın.

Hürriyet'ten Gizem Coşkunarda'ya konuşan 55 yaşındaki bir danışan, 20 yıl boyunca sanal kumar bağımlılığıyla mücadele ettiğini ve bu süreçte tüm birikimlerini kaybettiğini anlatıyor. Sabahları kumar oynama isteğiyle uyandığını ve bu bağımlılığın hayatını mahvettiğini dile getiriyor.

Hürriyet'ten Gizem Coşkunarda'ya konuşan 55 yaşındaki bir danışan, 20 yıl boyunca sanal kumar bağımlılığıyla mücadele ettiğini ve bu süreçte tüm birikimlerini kaybettiğini anlatıyor. Sabahları kumar oynama isteğiyle uyandığını ve bu bağımlılığın hayatını mahvettiğini dile getiriyor.

Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/hurriyet-pazar/kredi-cekip-sanal-casinoda-10-dakikada-bitiriyordum-42539039

Söz konusu kişi, Yeşilay’ın tedavi yöntemleri sayesinde son bir yıldır temiz olduğunu ve hayatını yeniden düzene sokmaya başladığını belirtiyor. 55 yaşındaki adamın sanal kumar bağımlılığı ile ilgili deneyimleri şöyle: 👇

Söz konusu kişi, Yeşilay’ın tedavi yöntemleri sayesinde son bir yıldır temiz olduğunu ve hayatını yeniden düzene sokmaya başladığını belirtiyor. 55 yaşındaki adamın sanal kumar bağımlılığı ile ilgili deneyimleri şöyle: 👇

“20 yılım sanal kumar oynamakla geçti. Sistem kazandırıp kaybettirmek üzerine kurulu. Bir süre sonra beyin doğru şekilde çalışmayı bırakıyor ve hiç sağlıklı karar alamıyorsunuz. Kaybettiğin paraları hesaplayıp onları kurtarmak için tekrar tekrar oynuyorsun.

Evim, arabam, kenardaki altınım, param, aklınıza gelebilecek tüm birikimim kumarda gitti. Manevi olarak ailemi de kaybettim. Sonra bir daha evlendim ama ondan da boşanmama sebep oldu bu durum.

Gözüm hiçbir şey görmüyordu, sabahları elimde telefonla kumar oynama isteğiyle uyanıyordum.

Hani birkaç yıl önce COVID pandemisi vardı, şimdi de kumar pandemisi var diyorum ben. Ben de arkadaşlarımdan görerek başladım.

14-15 aydır tedavi görüyorum ve son 1 yıldır temizim.

Varsa böyle bir sıkıntısı olan insanlar mutlaka YEDAM’a başvursunlar. Hiçbir ücret ödemeden, hayalet danışan olarak son derece güzel bir ortamda, muazzam bir ilgi alaka gösteriyorlar.”

28 yaşındaki bir diğer danışan ise sanal bahisle başladığı kumar bağımlılığının, sanal casino oyunlarıyla daha da kötüleştiğini ifade ediyor. Sürekli kredi çekip bu oyunlarda kaybettiğini ve ailesiyle ilişkilerinin tamamen bozulduğunu anlatıyor. Söz konusu kişi kumar bağımlılığı yüzünden yaşadıklarını ve deneyimlerini şöyle ifade ediyor:

28 yaşındaki bir diğer danışan ise sanal bahisle başladığı kumar bağımlılığının, sanal casino oyunlarıyla daha da kötüleştiğini ifade ediyor. Sürekli kredi çekip bu oyunlarda kaybettiğini ve ailesiyle ilişkilerinin tamamen bozulduğunu anlatıyor. Söz konusu kişi kumar bağımlılığı yüzünden yaşadıklarını ve deneyimlerini şöyle ifade ediyor:

'Kumara sanal bahis oynayarak başladım, sonra önüme diğer sanal casino’ların reklamları çıkmaya başladı ve ‘sweet bonanza’ denen oyun beni mahvetti.

Öyle bir batak ki çıkmak çok zor. Ailemle yaşıyorum, birbirimizi dövecek noktaya gelmiştik. İlişkimiz tamamen bozuldu, kimsenin bana güveni kalmamıştı.

Devamlı krediler çekip sanal casino’da 10 dakikada bitiriyordum. Öyle ki çekmecelerde 5 lira, 10 lira arar hale geldim. Arkadaşlarımdan borçlar aldım, ödeyemedim. Haliyle onlarla da aram bozuldu. Üniversiteye gidiyordum ve burs paralarımı da sanal kumara aktarıyordum. Çok kötü günler yaşadım, bu öyle bir ruhsal bozukluk yaratıyor ki insan intihar bile edebilir. 

Kazandıklarını da kaybediyorsun, kimsenin kumardan para kazanma ihtimali yok.”

Yeşilay, bu bağımlılıkla mücadele etmek için YEDAM’larda uzman psikologlar ve sosyal hizmet uzmanlarıyla ücretsiz psikoterapi ve sosyal destek hizmetleri sunuyor. Türkiye’nin 81 ilinde ve KKTC’de toplam 107 YEDAM bulunuyor ve 115 numaralı Danışma Hattı üzerinden ulaşılabiliyor.

Yeşilay, bu bağımlılıkla mücadele etmek için YEDAM’larda uzman psikologlar ve sosyal hizmet uzmanlarıyla ücretsiz psikoterapi ve sosyal destek hizmetleri sunuyor. Türkiye’nin 81 ilinde ve KKTC’de toplam 107 YEDAM bulunuyor ve 115 numaralı Danışma Hattı üzerinden ulaşılabiliyor.

Eğer siz de benzer bir sorun yaşıyorsanız, YEDAM’a başvurarak ücretsiz ve gizli bir şekilde destek alabilirsiniz. 

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

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