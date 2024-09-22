Eski Sevgililer Hediyeler Yüzünden Mahkemelik Oldu: 'Evlilik Vaadiyle Kandırıldım'

Ankara'da internetten tanışıp sevgili olan iki kişi hediyeler yüzünden mahkemelik oldu. 36 yaşındaki M.S., 3 aylık sevgililik döneminde aldığı hediyeler için 28 yaşındaki G.T.'ye 140. bin liralık haciz yolladı. Kadın ise evlilik vaadiyle dolandırıldığını belirterek suç duyurusunda bulundu.