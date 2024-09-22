Eski Sevgililer Hediyeler Yüzünden Mahkemelik Oldu: 'Evlilik Vaadiyle Kandırıldım'
Eski Sevgililer Hediyeler Yüzünden Mahkemelik Oldu: 'Evlilik Vaadiyle Kandırıldım'
Ankara'da internetten tanışıp sevgili olan iki kişi hediyeler yüzünden mahkemelik oldu. 36 yaşındaki M.S., 3 aylık sevgililik döneminde aldığı hediyeler için 28 yaşındaki G.T.'ye 140. bin liralık haciz yolladı. Kadın ise evlilik vaadiyle dolandırıldığını belirterek suç duyurusunda bulundu.
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Ankara'da e-ticaret işiyle uğraşan G.T. ile Kayseri'de yaşayan M.S., geçen yıl aralık ayında internet üzerinden tanışarak sevgili oldu. M.S., ilişkileri süresince G.T.'nin evine yemek ve içeceklerin yanı sıra cep telefonu, saat, epilasyon cihazı, gözlük gibi pahalı hediyeler ve banka hesabına da para gönderdi. G.T. ile M.S.'nin ilişkilerinin 3 ay sonra sona ermesi ise ortaya ilginç bir durum çıkardı.
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M.S. önce eski sevgilisiyle barışmak istedi ancak bu teklifine olumlu yanıt alamayınca Kayseri İcra Dairesi aracılığıyla, hediyelerin toplam ücreti olan 130 bin lirayı geri almak için ödeme emri gönderdi. Taşındığı için ödeme emri eline ulaşmayan ve itiraz edemeyen G.T.'nin, icra takibi sonucu avukatlık ücreti dahil banka haczi ile hesabındaki 140 bin lira tedbirle çekilerek, M.S.'ye verildi.
G.T. bunun üzerine haksız icra takibi yapıldığı gerekçesiyle paranın iadesi için avukatı aracılığıyla Kayseri Nöbetçi Hukuk Mahkemesi'ne başvuru yaptı. Avukat başvuruda M.S.'nin ilişki boyuncu müvekkilinin talebi olmamasına rağmen kendisine sürpriz yaparak hediyeler gönderdiğini, hiçbir şekilde borç olarak vermediğini, icra tarafından gönderilen ödeme emrine elinde olmayan nedenlerle süresinde itiraz edemediği için dava açma zorunluluğu doğduğunu kaydetti.
Başvuruda ayrıca sevgililerin birbirlerine aldığı hediyelerin bağış statüsünde sayılacağının tüm Yargıtay kararları ile sabit olduğu ifade edildi. G.T. bu süreçte, Kayseri'den Ankara'ya oturduğu siteye taşındığını ve kendisini sürekli takip edip, rahatsız ettiğini ileri sürdüğü M.S. hakkında aile mahkemesine de başvurarak 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.
M.S. ise G.T. hakkında, kendisini evlenme vaadiyle dolandırdığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde M.S., G.T.'nin evlenme vaadinde bulunduğunu, her fırsatta aşık olduğunu dile getirip güven tazelediğini, kendisinin de bundan etkilendiğini belirtti.
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M.S., avukatı aracılığıyla verdiği dilekçesinde G.T. hakkında ayrıca hakaret, tehdit, iftira ve fuhuş iddialarında da bulundu.
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