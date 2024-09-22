ORC Araştırması: Gençlerin En Sevdiği 10 Siyasetçi Belli Oldu!
ORC Araştırması: Gençlerin En Sevdiği 10 Siyasetçi Belli Oldu!
ORC Araştırma, 16-20 Eylül tarihlerinde 17-29 yaş arasındaki gençlere en sevdikleri siyasetçiyi sordu. Anket sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan listenin zirvesinde. Takip eden isimler ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ORC Araştırma, Türkiye'nin farklı illerinde 17 ila 29 yaş arasındaki bin 950 gence en sevdikleri siyasetçiyi sordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Anket sonuçlarına göre, yüzde 21,9 oy olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan listenin zirvesine yerleşti.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 17,4 ile listede ikinci sırada yer alırken, ABB Başkanı Mansur Yavaş yüzde 16,5'le üçüncü oldu. Listede takip eden isimler şöyle 👇
CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Yüzde 10,6
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Yüzde 9.1
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Yüzde 7,2
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: Yüzde 6,5
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Yüzde 5,3
CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül: Yüzde 3,7
İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu: Yüzde 1,8
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ORC'nin gençlerin en sevdiği siyasetçi anketinde genel görünüm şöyle 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın