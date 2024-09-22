Ankara Oto Sanayi’de ‘Change’ Operasyonu: Depremde Hasar Alan Araçlar Kullanıldı!
Ankara Oto Sanayi’de ‘Change’ Operasyonu: Depremde Hasar Alan Araçlar Kullanıldı!
Ankara'da, depremde hasar alan araçların motorlarını usulsüz şekilde başka araçlara takarak 'change' işlemi yapan 4 şüpheli yakayı ele verdi.
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6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binaların altında binlerce otomobil de kalmıştı.
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Polis ekipleri depremde ağır hasar alarak kullanılmaz hale gelen araçların motorlarını, aynı marka ve model çalıntı, kaçak veya hacizli araçlara takıldığını belirledi.
Soruşturma kapsamında Ankara Oto Sanayi’deki dört ayrı oto yedek parçacının dükkanına operasyon yapıldı. Düzenlenen operasyonda dört şüpheli gözaltına alındı.
İş yerlerinde yapılan kontrollerde, okunamayan, şasi numaraları silinmiş ve kimliksiz, yakalama kararı olan ve yurtdışı kaynaklı toplam 31 motorla 19 şanzıman tespit edildi. Ele geçirilen parçalar incelenmek üzere kriminal laboratuvara yollandı.
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