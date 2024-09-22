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Önce Şehit Haberi Sonra Kaza! Şehidin Ailesi Cenaze Yolunda Kaza Yaptı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Önce Şehit Haberi Sonra Kaza! Şehidin Ailesi Cenaze Yolunda Kaza Yaptı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.09.2024 - 19:27

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay'ın yakınlarının içinde bulunduğu pikabın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan 5 kişiden 1'inin durumu ise ağır. 

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Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit operasyon bölgesinden bugün acı haber geldi. Terör örgütü mensupları tarafından yapılan sızma girişimi sırasında 23 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay şehit düştü.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit operasyon bölgesinden bugün acı haber geldi. Terör örgütü mensupları tarafından yapılan sızma girişimi sırasında 23 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay şehit düştü.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz' ifadeleri kullanıldı.

Şehit Abakay'ın cenaze törenine katılmak için Muş'a gelen yakınlarının içinde bulunduğu pikap ise Şenyayla bölgesinde kontrolden çıkarak şarampole uçtu.

Şehit Abakay'ın cenaze törenine katılmak için Muş'a gelen yakınlarının içinde bulunduğu pikap ise Şenyayla bölgesinde kontrolden çıkarak şarampole uçtu.

İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, pikaptaki Zümrüt Atış ve Pihan Atış hayatını kaybetti.

İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, pikaptaki Zümrüt Atış ve Pihan Atış hayatını kaybetti.

Muş Valisi Avni Çakır, kazada 5 kişinin de yaralandığını ve birinin durumlarının ağır olduğunu duyurdu.

Muş Valisi Avni Çakır, kazada 5 kişinin de yaralandığını ve birinin durumlarının ağır olduğunu duyurdu.
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