Önce Şehit Haberi Sonra Kaza! Şehidin Ailesi Cenaze Yolunda Kaza Yaptı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Önce Şehit Haberi Sonra Kaza! Şehidin Ailesi Cenaze Yolunda Kaza Yaptı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay'ın yakınlarının içinde bulunduğu pikabın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan 5 kişiden 1'inin durumu ise ağır.
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Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit operasyon bölgesinden bugün acı haber geldi. Terör örgütü mensupları tarafından yapılan sızma girişimi sırasında 23 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay şehit düştü.
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Şehit Abakay'ın cenaze törenine katılmak için Muş'a gelen yakınlarının içinde bulunduğu pikap ise Şenyayla bölgesinde kontrolden çıkarak şarampole uçtu.
İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, pikaptaki Zümrüt Atış ve Pihan Atış hayatını kaybetti.
Muş Valisi Avni Çakır, kazada 5 kişinin de yaralandığını ve birinin durumlarının ağır olduğunu duyurdu.
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