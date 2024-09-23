Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ı Şehit Eden 26 Suç Kayıtlı Yunus Emre Geçti'nin Yakalanma Görüntüsü Ortaya Çıktı

Ümraniye'de geçtiğimiz gece motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan ve çıkan arbedede polisin silahını alarak 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti'nin polisler tarafından yakalanma anı ortaya çıktı. Görüntülerde, polislere direnmeye çalışan Geçti'nin sürüklenerek götürüldüğü anlar yer aldı.