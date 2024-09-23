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Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ı Şehit Eden 26 Suç Kayıtlı Yunus Emre Geçti'nin Yakalanma Görüntüsü Ortaya Çıktı

Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ı Şehit Eden 26 Suç Kayıtlı Yunus Emre Geçti'nin Yakalanma Görüntüsü Ortaya Çıktı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
23.09.2024 - 12:40

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Ümraniye'de geçtiğimiz gece motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan ve çıkan arbedede polisin silahını alarak 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti'nin polisler tarafından yakalanma anı ortaya çıktı. Görüntülerde, polislere direnmeye çalışan Geçti'nin sürüklenerek götürüldüğü anlar yer aldı. 

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Ümraniye'de geçtiğimiz akşam meydana gelen olayda, motosiklet hırsızlığı suçundan aranan Yunus Emre Geçti'nin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Çeşitli suçlardan 26 suç kaydı bulunan Geçti, polisin silahını alarak polislere ve çevreye ateş açtı.

Ümraniye'de geçtiğimiz akşam meydana gelen olayda, motosiklet hırsızlığı suçundan aranan Yunus Emre Geçti'nin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Çeşitli suçlardan 26 suç kaydı bulunan Geçti, polisin silahını alarak polislere ve çevreye ateş açtı.

Açılan ateş sonucu başından vurulan 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz şehit olurken, katil zanlısı olay yerinden kaçtı.

Açılan ateş sonucu başından vurulan 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz şehit olurken, katil zanlısı olay yerinden kaçtı.

Emniyet birimlerinin kısa sürede yeniden yakaladığı Yunus Emre Geçti'nin yakalanma görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde, polise direnmeye çalışan Geçti'nin sürüklenerek götürüldüğü anlar yer aldı.

Emniyet birimlerinin kısa sürede yeniden yakaladığı Yunus Emre Geçti'nin yakalanma görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde, polise direnmeye çalışan Geçti'nin sürüklenerek götürüldüğü anlar yer aldı.

İşte o anlar; 🎥 👇

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