Birine sizi kırdığını anlatmaya çalışırken karşınızda bir duvar bulmak kadar yıpratıcı çok az şey var.

Psikologlara göre bu durumda en sık duyulan cümlelerden biri 'Çok hassassın'. Masum bir yorum gibi görünse de bu cümle çoğu zaman konuyu kapatmaya ve sorunu sizin duygularınıza yüklemeye yarıyor.

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