İletişimi Zayıf İnsanların Savunma Kalkanı Olarak Kullandığı Cümle
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Birine sizi kırdığını anlatmaya çalışırken karşınızda bir duvar bulmak kadar yıpratıcı çok az şey var.
Psikologlara göre bu durumda en sık duyulan cümlelerden biri 'Çok hassassın'. Masum bir yorum gibi görünse de bu cümle çoğu zaman konuyu kapatmaya ve sorunu sizin duygularınıza yüklemeye yarıyor.
Bir savunma mekanizması
"Sakin ol" da aynı mesajı veriyor
Tuzağa düşmeyin, önce nefes alın
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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