Psikologlara Göre Pasif Agresif İnsanları Ele Veren Davranışlar

Harvard Tıp Fakültesi'nde eğitim almış psikolog Dr. Cortney Warren'a göre en yaygın işaret, 'Her şey yolunda' cümlesinin ses tonu ve beden diliyle yalanlanması. Ağızdan çıkan söz sakin, ama kollar kavuşturulmuş, bakışlar kaçırılmış, cevaplar sertleşmiş. Karşıdaki kişi ister istemez ikilemde kalıyor: Söylenene mi inanacak, gördüğüne mi?

Cleveland Clinic'ten psikolog Kelly Deragon da pasif agresif bir sözü tanımanın en kolay yolunun bıraktığı his olduğunu söylüyor. Kimse açıkça bir şey dememiş olsa bile içinizde bir şeylerin ters gittiğine dair o tanıdık huzursuzluk beliriyor.