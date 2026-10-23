Psikologlara Göre Pasif Agresif İnsanları Ele Veren Davranışlar
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Kırgın olduğu her halinden belli olduğu halde 'Yok, bir şeyim yok' diyen birini hepimiz tanıyoruz. Psikologlar bu tavrın adını net koyuyor: Pasif agresif davranış. Öfke ya da kırgınlık açıkça söylenmiyor; imalarla, sessizlikle ve yarım bırakılan işlerle karşı tarafa hissettiriliyor. Peki bu davranış hangi işaretlerle kendini ele veriyor, böyle biriyle karşılaşınca ne yapmak gerekiyor?
Kaynak: CNBC
Söylediğiyle tavrı birbirini tutmuyor
Küsmek ve tek kelimelik cevaplar aynı mesajı veriyor
"Tamam" deyip işi sürüncemede bırakmak da bu davranışın parçası
Altında çoğu zaman tartışmadan kaçmak yatıyor
Suçlamadan, gördüğünüzü söylemek en etkili karşılık
Bazen pasif agresif olan biz oluyoruz
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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