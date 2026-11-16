Evinize Gelen Misafirler İlk Nerelere Bakıyor?
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Misafir geldiğinde evin her köşesini tek tek incelemese de bazı detaylar ister istemez göze çarpıyor. Peki senin evinde misafirlerin dikkatini ilk çekecek şeyler neler?
1. Misafirlerin oturduğu ilk yer genellikle...
2. Eve adım atar atmaz çarpan hoş bir koku, misafirin ev hakkındaki ilk izlenimini anında pozitif yönde etkiler.
3. Sehpanın üzerinde duran eşyalar hakkında ne düşünüyorsun?
4. Sence misafirlerin ev hakkında genel fikrini en çok hangi detay belirliyor?
5. Misafirler için kapıda hazır bekletilen temiz terlikler, ev sahibinin misafirperverliğini gösteren klasik bir detay mıdır?
6. Misafirlerin evdeki bitkiler hakkında fikir yürütmesini sağlayacak detay sence hangisi?
7. Misafir gelmeden hemen önce evde sadece bir yeri toparlayacak olsan nereyi seçerdin?
8. Misafirlerin evdeki teknolojik eşyalara göz atması gerekse sence hangisi daha çok dikkat çeker?
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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