Evinize Gelen Misafirler İlk Nerelere Bakıyor?

Senin için evin kusursuz görünmesinden çok, gelen kişinin kendini rahat hissetmesi önemli. Birkaç eşya yerinde değilmiş, sehpanın üzerinde bir şeyler kalmış ya da mutfakta biraz dağınıklık varmış... Çok da dert değil! Senin evinde samimiyet ve rahatlık ön planda. Zaten misafirlerin de muhtemelen en çok bu doğal ve kasmayan havayı seviyor.