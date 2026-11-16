Atatürk Hiç Aşık Oldu mu?
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Atatürk hiç aşık oldu mu sorusunun cevabı, kız kardeşi Makbule Atadan'ın gazetede yayımlanan anılarında saklı.
tekindennizz hesabının paylaştığı gazete kupüründe, Şemsi Belli'nin yazdığı 'Kız Kardeşinin Gözü ile Atatürk' köşesi yer alıyor. Atadan, ağabeyinin duygularını kimseye belli etmediğini ve sorulan anlamda kuvvetli bir aşk yaşadığını bilmediğini söylüyor.
Atatürk Hiç Aşık Oldu mu?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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