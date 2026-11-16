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Atatürk Hiç Aşık Oldu mu?

Atatürk Hiç Aşık Oldu mu?

Atatürk
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
16.11.2026 - 10:26
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Atatürk hiç aşık oldu mu sorusunun cevabı, kız kardeşi Makbule Atadan'ın gazetede yayımlanan anılarında saklı.

tekindennizz hesabının paylaştığı gazete kupüründe, Şemsi Belli'nin yazdığı 'Kız Kardeşinin Gözü ile Atatürk' köşesi yer alıyor. Atadan, ağabeyinin duygularını kimseye belli etmediğini ve sorulan anlamda kuvvetli bir aşk yaşadığını bilmediğini söylüyor.

Kaynak: @tekindennizz

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Atatürk Hiç Aşık Oldu mu?

Atatürk Hiç Aşık Oldu mu?

Tekin Deniz isimli Instagram hesabının paylaştığı gazete kupüründe, Şemsi Belli'nin bir yazısı görülüyor. Bu yazıda, Atatürk'ün özel hayatına dair en merak edilen soruya yanıt aranıyor. Yanıt ise Makbule Atadan'dan geliyor.

Makbule Atadan: Bize Hiçbir Şeyini Belli Etmezdi

Makbule Atadan: Bize Hiçbir Şeyini Belli Etmezdi

Gazetedeki yazıda Şemsi Belli, bu soruyu Atatürk'ün kız kardeşine yöneltiyor. Atadan, ağabeyinin delikanlılık çağına ait duygularını bilmediğini, ailesine bir şeyini belli etmediğini anlatıyor. Kurtuluş hareketinden sonra da sorulan anlamda kuvvetli bir aşk geçirdiğinden haberdar olmadığını söylüyor.

“Makbule Atadan’a bu suali sorarken yanımızda yine bir tanesi mebus-bazı hanımlar vardı... Onlar da bir anda dikkat kesildiler... Büyük bir merakla gözlerini Makbule Atadan’a çevirdiler:

Atatürk’ün kızkardeşi bu sualeme şöyle cevap verdi:

— Delikanlılık çağlarına ait duygularını bilmem. Bize hiç bir şeyini belli etmezdi... Kurtuluş hareketinden sonra, sizin sorduğunuz mânâda kuvvetli bir aşk geçirdiğinden de haberdar değilim.'

Ona Aşık Olan Kadınlar Vardı

Atatürk'e aşık olan kadınlar olup olmadığı sorulunca Atadan 'pek çok' cevabını veriyor. Bağdat'ta ağabeyiyle tanışan birinin ilgisine Mustafa Kemal'in asker olarak kayıtsız kaldığını, bunu belki görevin gerektirdiğini ekliyor. Diğer isimleri ise vermiyor.

'— Atatürk’e aşık olan kadınlar var mıydı?

Makbule hanım bu sualime güldü... Eliyle havaya bir yarım daire çizdikten sonra:

— Pek çok, dedi. Bir tanesi Bağdat’ta tanımıştı ağabeyimi... Kendisine karşı ne kadar ilgi göstermişse de asker #MustafaKemal bu duyguya o kadar bigâne kalmıştı... Vazife belki bunu icap icap ettiriyordu...

— Başka?

— Vallahi başkaları da vardı ama bunların isimlerini tasrih etmek doğru değil...

Makbule Atadan ketumiyetinde haklıydı... Fakat #Atatürk gibi tarihe malolmuş bir insanın çeşitli cephelerini öğrenmeye çalışmakta da ben de haklıydım.'

Atatürk'ün Kendi Sözü: Biri Mevkiimi, Biri Beni Sevdi

Atatürk'ün Kendi Sözü: Biri Mevkiimi, Biri Beni Sevdi

Atadan'a göre Atatürk bir kadının kendisini mevkii ve parası için, bir diğerinin ise yalnızca kendisi olduğu için sevdiğini söylerdi. Yazar, verdiği söz nedeniyle isimleri parantez içinde noktalarla geçmek zorunda kaldığını belirtiyor.

'Hanımefendi, dedim. Neşretmiyeceğimi size vâdediyorum... Vadetmesem bile isimlerini tasih ederek başkalarının özel hayatını teşhir etmeye elbette ki hakkım yok... Lütfen birkaç hatıranızı naklediniz... Emin olun ki ifşa edeceğiniz isimler yalnız ses makinasının şeritlerinde kalacaktır.

Makbule Atadan mikrofonu dudaklarına yaklaştırdı:

— Paşacığım, dedi. Ağabeyim herzaman şöyle derdi: «Beni, (......), mevkiim ve param için sevmiştir. (......) da yalnız ben olduğum için sevmişti...»

Yani biri mevkiimi ve paramı, diğeri de hakikaten beni sevmiştir.

Kendisine vâdettiğim gibi sayın Atadan’ın ifşâ ettiği isimleri parantez içindeki noktalarla geçmek zorunda kaldığım için okuyucularımından özür dilerim.”

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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