Atatürk Hiç Aşık Oldu mu?

Gazetedeki yazıda Şemsi Belli, bu soruyu Atatürk'ün kız kardeşine yöneltiyor. Atadan, ağabeyinin delikanlılık çağına ait duygularını bilmediğini, ailesine bir şeyini belli etmediğini anlatıyor. Kurtuluş hareketinden sonra da sorulan anlamda kuvvetli bir aşk geçirdiğinden haberdar olmadığını söylüyor.

“Makbule Atadan’a bu suali sorarken yanımızda yine bir tanesi mebus-bazı hanımlar vardı... Onlar da bir anda dikkat kesildiler... Büyük bir merakla gözlerini Makbule Atadan’a çevirdiler: Atatürk’ün kızkardeşi bu sualeme şöyle cevap verdi:

— Delikanlılık çağlarına ait duygularını bilmem. Bize hiç bir şeyini belli etmezdi... Kurtuluş hareketinden sonra, sizin sorduğunuz mânâda kuvvetli bir aşk geçirdiğinden de haberdar değilim.'

Ona Aşık Olan Kadınlar Vardı

Atatürk'e aşık olan kadınlar olup olmadığı sorulunca Atadan 'pek çok' cevabını veriyor. Bağdat'ta ağabeyiyle tanışan birinin ilgisine Mustafa Kemal'in asker olarak kayıtsız kaldığını, bunu belki görevin gerektirdiğini ekliyor. Diğer isimleri ise vermiyor.