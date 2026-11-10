Zamanın Durduğu Yer: Atatürk'ün Son Günlerini Geçirdiği 71 Numaralı Oda
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Atatürk, 1927-1938 yılları arasında Dolmabahçe Sarayı'nda aralıklarla toplam 4 yıl kaldı.
Harf Devrimi'nin ilk kara tahtası da bu sarayda kuruldu.
Son İstanbul ziyareti 27 Mayıs 1938'de başladı, hastalığı da bu sıralarda ağırlaştı.
71 numaralı oda, Mavi Salon ile Pembe Salon'un arasında yer alıyor.
Odadaki saat, yakın arkadaşı Nuri Conker'in hediyesi.
Her 10 Kasım'da on binlerce kişi bu odada Atatürk'ü anıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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