Zamanın Durduğu Yer: Atatürk'ün Son Günlerini Geçirdiği 71 Numaralı Oda

Atatürk, Cumhurbaşkanı olarak 1 Temmuz 1927'de İstanbul'a geldiğinde Dolmabahçe Sarayı'na indi. İstanbulluların coşkulu tezahüratı arasında Hazine Kapı'dan saray bahçesine girdi ve sarayın en görkemli mekânı olan Muayede Salonu'nda 955 kişilik bir heyete hitap etti. Bu konuşmanın tam metni bugün hâlâ Muayede Salonu'nda sergileniyor.

Atatürk, sarayı Türkiye'nin modernleşme planlarının yapıldığı bir devlet ve kültür merkezi olarak kullandı. İsmet İnönü, Fevzi Çakmak ve Celâl Bayar gibi dönemin devlet adamlarıyla toplantılarını burada yaptı. Abdülhak Hamit Tarhan, Falih Rıfkı Atay ve Safiye Ayla gibi aydın ve sanatçılarla da sık sık bu sarayda bir araya geldi.