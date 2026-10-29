Atatürk’ün Son Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 1938'de Yaşananlar Gözlerinizi Dolduracak
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Cumhuriyet 29 Ekim 1938'de 15. yılını kutladı. Atatürk o sabah Ankara'da değil, İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'ndaydı. Aylardır süren karaciğer hastalığı onu yatağa bağlamıştı. Birkaç gün önce ilk ağır komadan çıkmıştı.
Ankara'daki geçit törenine katılmak için yeni elbise istemiş, tribüne çıkabilmesi için asansör kurduruluyordu. Bayram günü bütün ülke sokaklardayken o, kutlamaların sesini sarayın odasından dinledi.
Atatürk ilk komadan çıktıktan sonra 29 Ekim'de Ankara'daki geçit törenine katılmak istedi
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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