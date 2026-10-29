Atatürk’ün Son Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 1938'de Yaşananlar Gözlerinizi Dolduracak

Cumhuriyet 29 Ekim 1938'de 15. yılını kutladı. Atatürk o sabah Ankara'da değil, İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'ndaydı. Aylardır süren karaciğer hastalığı onu yatağa bağlamıştı. Birkaç gün önce ilk ağır komadan çıkmıştı.

Ankara'daki geçit törenine katılmak için yeni elbise istemiş, tribüne çıkabilmesi için asansör kurduruluyordu. Bayram günü bütün ülke sokaklardayken o, kutlamaların sesini sarayın odasından dinledi.

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